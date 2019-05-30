Renault Duster подорожал в России

В ходе мониторинга цен на автомобили было зафиксировано повышение стоимости во всех комплектациях популярного кроссовера Renaul Duster.

Цена на базовый переднеприводный Renault Duster в комплектации Access, оснащённый 114-сильным двигателем 1.6 литра и механической 5-ступенчатой трансмиссией начинается от 714 000 рублей. Ранее модель можно было купить за 709 000 рублей. На пять тысяч рублей автомобиль подорожал и в остальных версиях исполнения.

Renault Duster занимает восьмое место в списке самых продаваемых моделей в России, причём как по итогам апреля, так и по итогам прошедших четырёх месяцев 2019 года. Модель предлагается с упомянутым 114-сильным бензиновым мотором, 143-сильным двухлитровым агрегатом и 1.5-литровым дизелем мощностью 109 л.с. В зависимости от двигателя и типа привода (4х2 или 4х4) для кроссовера доступны 5- и 6-ступенчатые МКП и 4-скоростной "автомат".

Ранее "Российская газета" сообщала, каким будет новый Renault Duster для России. Вероятно, новая генерация кроссовера (на прежней платформе B0) появится во второй половине следующего года.