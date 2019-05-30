Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Infiniti анонсировала продажи в России обновленного QX60 14:40
На российском рынке появился кроссовер Suzuki SX4 для меломанов 13:00
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России 12:00
До конца года КамАЗ выпустит 1000 двигателей Р6 для новой модели 11:05
30.05.2019 15:31
Рубрика: Легковые авто

Renault Duster подорожал в России

Текст: Евгений Костин

В ходе мониторинга цен на автомобили было зафиксировано повышение стоимости во всех комплектациях популярного кроссовера Renaul Duster.

Цена на базовый переднеприводный Renault Duster в комплектации Access, оснащённый 114-сильным двигателем 1.6 литра и механической 5-ступенчатой трансмиссией начинается от 714 000 рублей. Ранее модель можно было купить за 709 000 рублей. На пять тысяч рублей автомобиль подорожал и в остальных версиях исполнения.

Фото: Пресс-служба BMW.
Самый дорогой кроссовер BMW будут выпускать в России

Renault Duster занимает восьмое место в списке самых продаваемых моделей в России, причём как по итогам апреля, так и по итогам прошедших четырёх месяцев 2019 года. Модель предлагается с упомянутым 114-сильным бензиновым мотором, 143-сильным двухлитровым агрегатом и 1.5-литровым дизелем мощностью 109 л.с. В зависимости от двигателя и типа привода (4х2 или 4х4) для кроссовера доступны 5- и 6-ступенчатые МКП и 4-скоростной "автомат".

Ранее "Российская газета" сообщала, каким будет новый Renault Duster для России. Вероятно, новая генерация кроссовера (на прежней платформе B0) появится во второй половине следующего года.

Все-таки кроссовер: первые фото Kia Xceed без камуфляжа
Chery начала продажу самой доступной версии кроссовера Tiggo 7
#Renault