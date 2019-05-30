Сергей Румас примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Последние майские дни для руководства стран Cодружества стали периодом особенно напряженных диалогов и согласованных решений. Глава кабинета министров Беларуси Сергей Румас 30 мая направился с рабочим визитом в Туркмению, где в пятницу примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что на заседании Совета глав правительств в узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия и наметят дату и место своей очередной встречи.

По информации пресс-службы исполкома СНГ, на заседании в широком формате премьеры обсудят подготовку проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года и соглашения о взаимодействии таможенных органов стран Содружества в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Обозреватели полагают, что принятие данного документа позволит "обеспечить дальнейшее укрепление и развитие таможенного сотрудничества на пространстве СНГ, а также создать правовые основания для обмена между таможенными органами практически важной информацией". По мнению экспертов, ее использование в системах управления рисками обеспечит надлежащий уровень защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле стран СНГ.

На встрече глав правительств в пятницу планируется подписать прошедшие внутригосударственное согласование документы, регламентирующие расширение сотрудничества в области торговли, таможенного оформления и контроля товаров, их транзита через территории стран Содружества, а также в сфере фундаментальных исследований и музейного дела. Повесткой дня предусматривается принятие решения о назначении первого заместителя руководителя антитеррористического центра стран СНГ.

В Ашхабаде у белорусского премьера также запланирована встреча с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, на которой будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества.

