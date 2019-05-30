В Софии у собора Александра Невского найдена древняя гробница

В центре столицы Болгарии города Софии археологи обнаружили гробницу, расположенную у собора святого Александра Невского на территории восточного некрополя древнего фракийского и древнеримского города Сердика.

Об открытии сообщает Archaeology in Bulgaria. Каменная гробница была найдена между собором святого Александра Невского, построенном в начале прошлого века, и базиликой Святой Софии IV века нашей эры - самой старой действующей церковью в Европе.

Предположительно, гробница была создана в период со II по IV века нашей эры, то есть в римский период. Внутри нее не было найдено никаких погребальных принадлежностей. Не сообщается и о найденных останках.

Для археологов такая находка не стала неожиданностью. Они считают, что подобные гробницы II-IV веков скрыты под землей по всей площади собора Александра Невского.

Пока судьба вновь найденного античного сооружения остается неизвестной. Власти еще не решили, как с ним поступить. Ремонтные работы, в ходе которых было обнаружено сооружение, планируется завершить в августе 2019 года. Тогда и будет принято решение о судьбе гробницы.

К слову, древний фракийский и римский город Сердика является предшественником современной Софии. Самые старые следы цивилизованной жизни здесь относятся к поселению эпохи неолита, датируемому 5000 годом до н.э.

Название Сердика оно получило по названию племени серди. Кстати, этот город был ненадолго завоеван Филиппом II Македонским и его сыном Александром Великим. Около 29 года до н.э. София была завоевана римлянами.