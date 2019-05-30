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30.05.2019 12:25
Рубрика: Экономика

В ФАС пообещали разобраться с ценами на билеты в плацкартные вагоны

Текст: Евгений Гайва
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с РЖД разберется с обращениями по поводу повышения цен на билеты в плацкартные вагоны. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Как отметили в ФАС, внимание будет уделено каждому маршруту, а затем служба опубликует выводы. В антимонопольном ведомстве пояснили, что в соответствии с решениями правительства тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на 2019 год максимально проиндексированы на 3,9%, однако выявленный общественной организацией эффект повышения цен возможно был связан с отменой скидок, ранее применяемых РЖД для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. В ФАС добавили, что в настоящее время автоперевозчики и авиакомпании испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Общероссийское объединение пассажиров, что цены на билеты в плацкартные вагоны в июне и июле по некоторым направлениям были повышены в два раза в сравнении с маем.

В свою очередь в РЖД заявили, что информация о повышении цен не соответствует действительности: тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте  были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. В организации отметили, что ее дочернее предприятие Федеральная пассажирская компания (ФПК) не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

В то же время в РЖД сообщили, что ФПК запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения.
 

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство ФАС Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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