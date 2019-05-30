Вышел трейлер второго сезона "Тьмы"

На YouTube-канале сервиса Netflix появился эффектнейший трейлер второго сезона немецкого сериала "Тьма" (Dark), ставшего не громогласным, но серьезным событием в рамках индустрии.

Напомним. На первых порах наблюдатели принялись проводить настойчивые и неизбежные параллели с "Очень странными делами" и "Твин Пикс", но практика показала, что перед нами вполне самостоятельный - без столь навязчивых сравнений - и крепкий продукт, цепко скрученный и мрачный темпоральный триллер. Заслуживающий всяческих похвал.

Режиссер - швейцарец Баран бо Одар.

В главных ролях - Оливер Мазуччи, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель, Луис Хофманн, Майя Шёне.

Релиз второго сезона (из запланированных трех) - 21 июня. Первый нам показали в декабре 2017-го.

Трейлер (18+) размещён на канале Netflix.