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Вышел трейлер второго сезона "Тьмы"

Новости
    30.05.2019, 15:18
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса Netflix появился эффектнейший трейлер второго сезона немецкого сериала "Тьма" (Dark), ставшего не громогласным, но серьезным событием в рамках индустрии.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним. На первых порах наблюдатели принялись проводить настойчивые и неизбежные параллели с "Очень странными делами" и "Твин Пикс", но практика показала, что перед нами вполне самостоятельный - без столь навязчивых сравнений - и крепкий продукт, цепко скрученный и мрачный темпоральный триллер. Заслуживающий всяческих похвал.

Режиссер - швейцарец Баран бо Одар.

В главных ролях - Оливер Мазуччи, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель, Луис Хофманн, Майя Шёне.

Релиз второго сезона (из запланированных трех) - 21 июня. Первый нам показали в декабре 2017-го.

Трейлер (18+) размещён на канале Netflix.

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