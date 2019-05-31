Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ

Открыть для себя мир художественных образов прославленного китайского живописца Ао Тэ, создавшего портрет классика национальной литературы Янки Купалы, ближе познакомиться с переводами дагестанского поэта и композитора Хизри Асадулаева на каратинский язык шедевров белорусской поэтической мысли предлагает проект издательства "Белорусская энциклопедия имени П.Бровки".

Персональная энциклопедия "Янка Купала", подготовленная этим коллективом прославленных профессионалов, получила Гран-при XVІ Международного конкурса государств - участников Содружества "Искусство книги", который на днях проводился в столице Азербайджана. А всего на конкурс в Баку было номинировано около 80 изданий из семи стран СНГ: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В богато иллюстрированном белорусском фолианте содержится информация не только о национальных деятелях культуры, искусства, но и представителях зарубежья, связанных с творчеством поэта. В энциклопедии подробно рассказывается и о переводчиках Купалы на русский, казахский, грузинский, болгарский, татарский, чувашский, туркменский и другие языки.

Кроме того, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации РБ, белорусские книги в 11 рассматриваемых номинациях заняли восемь первых мест, одно второе и одно третье место, а около десятка изданий удостоены еще специальных дипломов.

Кстати, многие белорусские издания, представленные на конкурсе, успели стать и победителями национального конкурса "Искусство книги", выпущенными издательствами "Беларусь", "Вышэйшая школа", "Мастацкая літаратура", а также издательства "Беловагрупп" и "Четыре четверти".

Международный конкурс стран СНГ "Искусство книги", как уже информировал ранее "СОЮЗ", уже пятнадцатый год проводит совет по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания и полиграфии при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. Его основная цель - поощрение издательских проектов, популяризация достижений в области книжного искусства, развитие обмена духовными и культурными ценностями между народами.

Кроме того, издания, удостоенные наград, представляются на Московской международной книжной выставке-ярмарке, после чего передаются на безвозмездной основе Исполнительному комитету СНГ для пополнения фонда Музея истории Содружества и популяризации деятельности СНГ и его органов.