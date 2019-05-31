Глава Федеральной палаты адвокатов назвал ключевую задачу для отрасли

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко считает, что одной из ключевых задач является осуществление инновационных проектов по цифровизации адвокатуры, а также профессиональному обучению адвокатов и стажеров.

Цифровизация - внедрение современных технологий. Она предполагает создание комплексной информационной системы российской адвокатуры и ее интеграции в государственную систему межведомственного электронного взаимодействия. В частности, с помощью этой системы адвокаты смогут взаимодействовать с судами.

"Не менее важно для нас продолжение диалога с государством о регулировании сферы адвокатской деятельности и адвокатуры, дополнительных мерах по обеспечению и защите профессиональных прав адвокатов", - сказал Пилипенко.

Среди последних результатов этого диалога глава ФПА назвал принятие российским правительством постановления, определяющего градацию размера вознаграждения, которое выплачивается адвокатам, предоставляемым человеку государством.

В пятницу, 31 мая, по всей стране проходит день бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам", приуроченный ко дню российской адвокатуры. Пилипенко поздравил коллег с профессиональным праздником.

Узнать адреса, где оказывается подобная помощь, можно в региональных адвокатских палатах. Как сообщают в ФПА, подобные дни проходят два раза в год и приурочены ко дню юриста и дню адвокатуры соответственно.