Юрген Клопп: В финале Лиги чемпионов фаворита не будет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов за сутки до финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с "Тоттенхэмом".

Несмотря на то, что встреча Клоппа со СМИ была запланирована на 16 часов по Мадриду, уже с утра толпа журналистов окружила домашний стадион "Атлетико". Чтобы попасть внутрь арены, мне пришлось простоять в очереди под палящим солнцем около двух часов. А некоторые коллеги и вовсе не успели на пресс-конференцию. Вот такой огромный интерес к предстоящему матчу и всему, что с ним связано.

Юрген, ваши команды проигрывали в шести финалах кубковых турниров подряд. Вас это не беспокоит?

Юрген Клопп: Каждый раз обстоятельства были разные. Команды были разные. Если бы только я был виноват в тех поражениях, то нашим болельщикам стоило бы сейчас призадуматься. Но это не так. Так что у нас есть шанс. К примеру, в прошлом году в финале Лиги чемпионов мы пропустили один роскошный мяч и два странных. Обычно мы не пропускаем такие голы.

Роберто Фирмино готов выйти на поле с первых минут?

Юрген Клопп: Он готов. Попадет в стартовый состав или нет - я пока не могу сказать. Он здоров и прилетел с нами. Если ничего не случится за это время, Фирмино поможет нам.

Сейчас у вас больше уверенности в себе, чем в прошлом году?

Юрген Клопп: Мы старше и опытнее. Игроки вроде Трента-Александра Арнольда сыграли около 50 матчей в нынешнем сезоне. Ребята здорово провели прошлогодний финал. Нельзя сказать, что у нас совсем не было шансов. Но тогда мы сами слегка удивились выходу в финал. Сейчас же мы больше уверены в себе - это правда.

Кто фаворит предстоящего финала?

Юрген Клопп: Я был бы сумасшедшим, если бы назвал "Тоттенхэм". Я вообще не люблю такие разговоры. Да, все ждут нашей победы, потому что мы набрали больше очков в чемпионате. Но если вы вспомните наши встречи с "Тоттенхэмом", то оба раза мы победили со счетом 2:1. Так что нет смысла говорить о чем-то до матча.

У вас нет какого-то комплекса из-за стольких поражений в финалах?

Юрген Клопп: Я бы не назвал свою карьеру неудачной. Но с 2012 по 2017 год я постоянно участвую в финалах. Возможно, я рекордсмен по победам в полуфиналах. Однако если я напишу об этом книгу, никто ее не купит. Людям нужны титулы. И я это понимаю.

С каким настроем вы подходите к субботней встрече?

Юрген Клопп: В очень хорошем. У меня всегда такое настроение перед играми. Смысл быть неуверенным и нервничать? Футболисты ведь все видят. А я люблю свою команду. Это замечательный клуб, в котором все относятся друг к другу как к братьям. "Ливерпуль" - одна большая семья. И завтра мы постараемся это продемонстрировать.