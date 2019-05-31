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Киркоров прокомментировал сообщения о "тайной дочери" Сергея Лазарева

Поп-музыка
    31.05.2019, 10:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Вслед за самим Сергеем Лазаревым, иронично прокомментировавшим растиражированные СМИ слухи о рождении у него дочери, к процессу присоединился король отечественной эстрады и человек-праздник Филипп Киркоров.

Как напоминает KP.RU, "светские сплетники не успокоились" после комментария "молодого отца" - и "паблики снова вернулись с этой вестью".

Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
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Согласно репликам сетевых шептунов, Киркоров кому-то из их знакомых якобы рассказал, что у Лазарева действительно родилась дочь. Которой уже восемь месяцев.

Издание поспешило за разъяснениями к Филиппу. И артист, "конечно же, был удивлён бредням, которые расползлись".

"Все это чушь и бред", - лаконично заверил Киркоров.

Напомним. Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз. Где вновь занял третье место.

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