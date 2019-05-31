Лавров: Косовские власти чувствуют свою безнаказанность

Глава российского МИД Сергей Лавров, который находится с визитом в Японии, прокомментировал ситуацию в Косово, где местным спецназом ранее был насильственно задержан российский сотрудник миссии ООН UNMIK (впоследствии освобожден). Такие действия Приштины Лавров назвал 'абсолютно нериемлемыми'.

Как заявил министр, косовские власти "совершенно отбились от рук тех, кто делал вид, что ими руководит", - имея в виду США и Евросоюз. "В результате покровительство со стороны Запада создает у Приштины впечатление безнаказанности и вседозволенности", - отметил глава МИД РФ. По словам дипломата, "попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии, - это очень серьезный вопрос, на него должны реагировать представители ООН".