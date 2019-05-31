Лавров назвал заявления США об испытаниях РФ ядерного оружия "бредом"

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявления главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли о якобы проводящихся в России испытаниях ядерного оружия.

"Бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами в самих Соединенных Штатах. Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать", - цитирует его слова агентство РИА Новости.

Речь идет о политическом кризисе в Австрии, который разразился после публикации в СМИ видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Вместе с помощником Йоханном Гуденусом замглавы правительства "засветился" в компании некой женщины, выдававшей себя за бизнесвумен и россиянку. Позже выяснилось, что это была специально нанятая боснийская студентка. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что распространившим дезинформацию немецким СМИ необходимо объясниться.