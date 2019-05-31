На дне Мексиканского залива обнаружен "корабль-призрак"

Экспедиция Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы NOAA (США), которая тестировала новое оборудование и охотилась за неизвестными науке видами морских существ, неожиданно обнаружила на дне Мексиканского залива затонувшее судно XIX века.

Информация об этом появилась на официальном сайте NOAA. Сообщается, что исследовательский корабль отправился в 13-дневную экспедицию 12 мая. Целью миссии было тестирование нового оборудования, изучение морских обитателей и идентификация новых видов.

Однако биологи неожиданно совершили захватывающее археологическое открытие. В ходе тестирования глубоководной техники, управляемой дистанционно, они обнаружили на дне Мексиканского залива остатки деревянного парусного судна середины XIX века.

Новейшее оборудование позволило детально заснять его. Кстати, открытие было совершено в прямом эфире - онлайн-трансляция велась в интернете. Специалисты считают, что на дне находится шхуна или бриг.

Длина корабля составляет около 37,8 метра. Период строительства судна эксперты определили по его конструктивным особенностям. Однако дату кораблекрушения таким способом определить не удастся - потребуются дополнительные исследования.

Крушение вполне могло произойти спустя десятки лет после того, как судно было спущено на воду. Камеры глубоководных аппаратов зафиксировали несколько артефактов из меди и железа. Однако при погружении на место исследователям не удалось их найти.

Не найдено пока и ничего такого, что могло бы определить принадлежность корабля к какой-либо стране, а также его специализацию. Возможно, это было грузовое или торговое судно.

Впрочем, ученым удалось разобрать цифры "2109" на руле. Деревянный корпус судна сохранился достаточно хорошо. На некоторых деревянных деталях видны следы горения - возможно, судно охватил огонь перед тем, как оно затонуло.

Кстати, пожар может объяснить отсутствие фрагментов такелажа и личных вещей команды.