Новости

"Бран Старк": такой финал "Игры престолов" - идея Джорджа Мартина 17:50
Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ 17:45
На дне Мексиканского залива обнаружен "корабль-призрак" 17:40
В Египте раскопали древнейший христианский храм 17:39
Начато расследование по обвинению Порошенко в попытке захвата власти 17:34
Владимир Чагин раскрыл секрет успеха в авторалли 17:30
В Кремле рассказали об уменьшении количества иноагентов в России 17:24
Петербургские ученые открыли хищные бактерии-паразиты 17:11
В Сочи полицейский получил три года колонии за разглашение гостайны 17:07
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор Новодевичьего монастыря 17:07
IcePod поймал гравитационный сигнал из глубин Антарктиды 17:03
ФСИН: Осужденным матерям разрешат жить в колониях с детьми 17:02
Умер джазмен Леон Редбоун 17:00
Сенаторы поддержали декреты по борьбе с коррупцией и курением в Беларуси 17:00
В администрации Зеленского не поддержали идею о необходимости договариваться с РФ 16:50
В Москве пройдет VII форум вузов "Глобальная конкурентоспособность" 16:45
Васильева: Школы могут сами выбрать шестидневную или пятидневную неделю 16:45
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей 16:33
"Большие гастроли" в Калининграде откроет московский Театр Пушкина 16:27
Вышел русский трейлер гангстерского кинокомикса с Элизабет Мосс 16:25
Россия расширила черный список представителей ЕС 16:19
Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области 16:11
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата 16:06
Вышел трейлер сериала по "Темному кристаллу" - с Марком Хэмиллом 15:55
Кардиолог назвал главную пользу черники для здоровья 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 17:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На дне Мексиканского залива обнаружен "корабль-призрак"

Текст: Денис Передельский
Фото: National Oceanic and Atmospheric Administration Фото: National Oceanic and Atmospheric Administration
Фото: National Oceanic and Atmospheric Administration

Экспедиция Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы NOAA (США), которая тестировала новое оборудование и охотилась за неизвестными науке видами морских существ, неожиданно обнаружила на дне Мексиканского залива затонувшее судно XIX века.

Информация об этом появилась на официальном сайте NOAA. Сообщается, что исследовательский корабль отправился в 13-дневную экспедицию 12 мая. Целью миссии было тестирование нового оборудования, изучение морских обитателей и идентификация новых видов.

Фото: pixabay.com
Необычный камень под Вологдой оказался "находкой века"

Однако биологи неожиданно совершили захватывающее археологическое открытие. В ходе тестирования глубоководной техники, управляемой дистанционно, они обнаружили на дне Мексиканского залива остатки деревянного парусного судна середины XIX века.

Новейшее оборудование позволило детально заснять его. Кстати, открытие было совершено в прямом эфире - онлайн-трансляция велась в интернете. Специалисты считают, что на дне находится шхуна или бриг.

Длина корабля составляет около 37,8 метра. Период строительства судна эксперты определили по его конструктивным особенностям. Однако дату кораблекрушения таким способом определить не удастся - потребуются дополнительные исследования.

Крушение вполне могло произойти спустя десятки лет после того, как судно было спущено на воду. Камеры глубоководных аппаратов зафиксировали несколько артефактов из меди и железа. Однако при погружении на место исследователям не удалось их найти.

Не найдено пока и ничего такого, что могло бы определить принадлежность корабля к какой-либо стране, а также его специализацию. Возможно, это было грузовое или торговое судно.

Впрочем, ученым удалось разобрать цифры "2109" на руле. Деревянный корпус судна сохранился достаточно хорошо. На некоторых деревянных деталях видны следы горения - возможно, судно охватил огонь перед тем, как оно затонуло.

Кстати, пожар может объяснить отсутствие фрагментов такелажа и личных вещей команды.

Во Франции в таинственном некрополе нашли 5600-летние останки
Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам сократят новогодние каникулы
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"
Россия расширила черный список представителей ЕС
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии