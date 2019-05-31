Начато расследование по обвинению Порошенко в попытке захвата власти

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало разбирательство в связи с обвинением бывшего президента Украины Петра Порошенко в попытке узурпации власти. Дело начато по очередному, уже пятому по счету, заявлению юриста Андрея Портнова, занимавшего в стране при президентстве Виктора Януковича должность заместителя главы его администрации.

"Друзья, информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия", - написал Портнов на своем канале в Telegram.

Юрист выразил уверенность, что уже к началу июля экс-президент Украины может быть арестован.

Ранее Портнов направлял в правоохранительные органы заявления, где обвинял Порошенко в госизмене, превышении служебных полномочий, отмывании незаконных доходов и неуплате налогов.