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31.05.2019 19:49
Рубрика: Спорт

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

Текст: Илья Соболев

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.

Фото: REUTERS
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Напомним, 27 мая в интернете появилось видео, на котором Евгений Кузнецов находится в номере отеля в непосредственной близи от порошка, похожего на кокаин. Сам хоккеист признал, что на видео действительно запечатлен он, а съемка была сделана прошлом году в Лас-Вегасе после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. При этом игрок подчеркнул, что никогда не употреблял наркотиков.

"Мы пристально изучили ситуацию, связанную с появлением видеоролика, на котором запечатлен Евгений Кузнецов. Наше расследование, помимо установления всех фактов, включало в себя также беседу с самим Кузнецовым. Мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Но сказанное Кузнецовым соответствует тем данным, которые мы собрали самостоятельно. В связи с этом мы не видим оснований подвергать сомнениям сказанное им и считаем вопрос закрытым", - приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Также заявления сделали "Вашингтон" и сам Кузнецов.

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"В дополнение к нашему собственному расследованию мы встретились с Кузнецовым, чтобы обсудить видео, распространенное в соцсетях. Хоть мы и разочарованы существованием подобного ролика, мы приняли его объяснения и извинения за возникновения самой ситуации. Евгений всегда был потрясающим игроком и активным членом нашего сообщества, и мы ожидаем, что он извлечет урок из произошедшего и будет соответствовать стандартам как организации, так и своим собственным", - говорится в заявлении "Вашингтона".

"Хотел бы высказаться на тему видео со мной, появившегося 27 мая в понедельник. Я никогда в своей жизни и карьере не принимал запрещенные наркотики, но, тем не менее, хотел бы принести извинения клубу, партнерам, болельщикам и вообще всем за то, что оказался в подобной ситуации. Это будет для меня хорошим уроком", - подчеркнул сам хоккеист.

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