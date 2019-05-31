Обновленная Mazda CX-5 добралась до российских дилеров

Компания Mazda объявила российские цены на обновленный кроссовер CX-5. Бестселлер марки в России теперь можно купить от 1 579 000 рублей. Топовая версия автомобиля обойдется в 2 497 000 рублей.

Внешне автомобиль не изменился, но зато теперь японский SUV доступен с модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, улучшающей управляемость, а также с мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto. Была также доработана подвеска.

Главной "фишкой" обновленной модели стал 230-сильный турбомотор (ставится на Mazda 6 и СХ-9). Но к нам его не привезли. Россиянам придется выбирать между 2,0 литровым агрегатом, который выдает 150 л.с. И двигателем 2,5 литра - его мощность 192 л.с.

Фото: Юрий Зубко / РГ

В список систем оснащения кроссовера вошли ассистент мониторинга "слепых" зон, камеры кругового обзора, помощник удержания автомобиля в полосе, адаптивный головной свет, функция автоматического торможения при движении задним ходом, а также 19-дюймовые колеса с новым дизайном.

Теперь у CX-5 есть топовая комплектация Executive. В нее входят вентилируемые передние сиденья, подогрев задних сидений, электропривод двери багажника, проекционный дисплей и семидюймовый экран на панели приборов, в отделке салона использована кожа Nappa и натуральное дерево.

Рестайлинговые машины уже поступили к российским дилерам марки.

По итогам четырех месяцев 2019 года Mazda реализовала в России 8830 автомобилей, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее "РГ" первой сообщила о модификациях новой Mazda 3 для нашей страны. Опционального полного привода у модели не будет. Также известно, что все "трешки" будут импортироваться из Японии. Модель может появиться в России уже этим летом.