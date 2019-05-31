Новости

ООН будет защищать дипломатический статус россиянина Краснощекова 20:39
На Среднем Урале сошли с рельсов 16 вагонов с рудой 20:38
Многодетных москвичей стало в два раза больше 20:25
Путин дал поручения по льготной ипотеке 20:13
Обновленная Mazda CX-5 добралась до российских дилеров 20:04
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика 19:54
НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова 19:49
В ХМАО произошел разлив почти шести тонн нефтепродуктов 19:45
Румас предложил сформировать полноценную зону свободной торговли в СНГ 19:41
Косово угрожает Европе референдумом 19:30
В МИД РФ предупредили Приштину о последствиях недружественных акций 19:21
Mercedes отзывает из России 330 автомобилей из-за проблем с освещением 19:13
Депутаты и деятели культуры обсудили ограничения в сфере кино 19:11
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена 19:00
В Раде обвинили Зеленского в намерении отказаться от украинизации 18:50
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину 18:45
Россиянка Кудерметова проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" 18:33
Белорусские сенаторы поддержали декреты о мерах по борьбе с коррупцией 18:11
"Бран Старк": такой финал "Игры престолов" - идея Джорджа Мартина 17:50
Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ 17:45
На дне Мексиканского залива обнаружен "корабль-призрак" 17:40
В Египте раскопали древнейший христианский храм 17:39
Начато расследование по обвинению Порошенко в попытке захвата власти 17:34
Владимир Чагин раскрыл секрет успеха в авторалли 17:30
Петербургские ученые открыли хищные бактерии-паразиты 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 20:39
Рубрика: В мире

ООН будет защищать дипломатический статус россиянина Краснощекова

Текст: Денис Кабанов

Организация Объединенных Наций выступает против лишения дипломатического иммунитета россиянина, сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Комментируя заявления властей непризнанной республики, которые требуют лишить российского гражданина дипломатического статуса и отдать под суд, представитель ООН отметил, что организация защищает иммунитет своего персонала. "Мы поступаем так же и в этом случае", - цитирует его слова агентство ТАСС.

В МИД РФ предупредили Приштину о последствиях недружественных акций

Кроме того, Хак пояснил, что в отношении Краснощекова не может употребляться термин персона нон грата. "Понятие персона нон грата не применяется к персоналу ООН", - подчеркнул он и добавил, что персонал ООН не аккредитуется при странах, где несет службу, и сотрудники попадают исключительно под ответственность генсека ООН.

Напомним, Михаил Краснощеков был жестоко избит в ходе спецоперации косовских полицейских, которые вторглись на север Косова и Метохии. Власти непризнанной республики потребовали лишить его дипломатической неприкосновенности.

Косово угрожает Европе референдумом
В мире Европа Сербия Косово Международные организации ООН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам сократят новогодние каникулы
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"
Россия расширила черный список представителей ЕС
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии