ООН будет защищать дипломатический статус россиянина Краснощекова

Организация Объединенных Наций выступает против лишения дипломатического иммунитета россиянина, сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Комментируя заявления властей непризнанной республики, которые требуют лишить российского гражданина дипломатического статуса и отдать под суд, представитель ООН отметил, что организация защищает иммунитет своего персонала. "Мы поступаем так же и в этом случае", - цитирует его слова агентство ТАСС.

Кроме того, Хак пояснил, что в отношении Краснощекова не может употребляться термин персона нон грата. "Понятие персона нон грата не применяется к персоналу ООН", - подчеркнул он и добавил, что персонал ООН не аккредитуется при странах, где несет службу, и сотрудники попадают исключительно под ответственность генсека ООН.

Напомним, Михаил Краснощеков был жестоко избит в ходе спецоперации косовских полицейских, которые вторглись на север Косова и Метохии. Власти непризнанной республики потребовали лишить его дипломатической неприкосновенности.