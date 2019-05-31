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31.05.2019 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимирской области возбудили дела о подготовке терактов

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Следствие в городе Кольчугино Владимирской области возбудило серию уголовных дел после спецоперации по уничтожению злоумышленников, готовивших теракты в местах массового скопления людей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

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Во Владимирской области возбудили уголовные дела о подготовке к совершению теракта и о финансировании терроризма. Поводом для возбуждения дел стали события 22 мая, когда на территории города Кольчугино пришлось экстренно вводить режим контртеррористической операции (КТО). В одном из домов на окраине города оперативники обнаружили группу вооруженных злоумышленников, которые приобрели компоненты для изготовления взрывных устройств. Во время КТО подозреваемые оказали силовикам вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.

- 22 мая 2019 года СО УФСБ России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к теракту), а также в отношении одного из указанных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), - говорится в сообщении.

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В УФСБ полагают, что подозреваемые через интернет связались с членом международной террористической организации за рубежом. От него они получили инструкции по подготовке терактов. Для их совершения кольчугинцы незаконно приобрели компоненты для изготовления самодельных бомб.

Следствие располагает данными о совершении неоднократных денежных переводов между жителем города Кольчугино и членом международной террористической организации. Как ранее сообщалось, в ночь на 22 мая сотрудники правоохранительных органов блокировали двоих боевиков в частном доме на окраине города Кольчугино. Чтобы не допустить потерь среди мирного населения, около 15 человек пришлось эвакуировать из эпицентра проведения КТО.

На месте уничтожения боевиков сотрудники УСФБ нашли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

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