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31.05.2019 09:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести

Текст: Евгения Шерешевская

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуева.

Фото: iStock
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По его словам, четырехлетний малыш, получивший ушибы, стал шестым в списке пострадавших на детском аттракционе. Мальчика направили на амбулаторное лечение.

Министр сообщил, что состояние попавшей в реанимацию четырехлетней девочки остается тяжелым. Врачи провели операцию провели операцию по извлечению костных обломков и устранению пневмоторакса. Также в реанимации в тяжелом состоянии остается семилетний мальчик. Медики продолжают его обследование.

В это же отделение попали еще две девочки со злополучного батута: одна с переломом предплечья и ушибом головного мозга, другая - с рвано-ушибленной раной подбородка с переходом на губу и ушибом головного мозга. В травматологическое отделение попала девочка в состоянии средней степени тяжести.

Все необходимое для обследования и лечения детей, получивших серьезные травмы, у врачей есть. "Мы связались с Минздравом РФ, проконсультировались с главным внештатным нейрохирургом РФ, согласовали объем лечения, кроме того, консультируемся со специалистами Института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко", - сообщил региональный министр.

ЧП в Улан-Удэ произошло вчера. Резкий порыв ветра поднял батут, на котором играли дети. Как пояснили в Минздраве Бурятии, малыши упали с высоты третьего этажа. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (пункт "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Бурятии начала проверку. Ранее глава Бурятии сообщил, что семьям пострадавших детей выплатят компенсацию на лечение.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ ЧП на аттракционах
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