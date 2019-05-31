Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуева.

По его словам, четырехлетний малыш, получивший ушибы, стал шестым в списке пострадавших на детском аттракционе. Мальчика направили на амбулаторное лечение.

Министр сообщил, что состояние попавшей в реанимацию четырехлетней девочки остается тяжелым. Врачи провели операцию провели операцию по извлечению костных обломков и устранению пневмоторакса. Также в реанимации в тяжелом состоянии остается семилетний мальчик. Медики продолжают его обследование.

В это же отделение попали еще две девочки со злополучного батута: одна с переломом предплечья и ушибом головного мозга, другая - с рвано-ушибленной раной подбородка с переходом на губу и ушибом головного мозга. В травматологическое отделение попала девочка в состоянии средней степени тяжести.

Все необходимое для обследования и лечения детей, получивших серьезные травмы, у врачей есть. "Мы связались с Минздравом РФ, проконсультировались с главным внештатным нейрохирургом РФ, согласовали объем лечения, кроме того, консультируемся со специалистами Института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко", - сообщил региональный министр.

ЧП в Улан-Удэ произошло вчера. Резкий порыв ветра поднял батут, на котором играли дети. Как пояснили в Минздраве Бурятии, малыши упали с высоты третьего этажа. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (пункт "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Бурятии начала проверку. Ранее глава Бурятии сообщил, что семьям пострадавших детей выплатят компенсацию на лечение.