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31.05.2019 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жившая по паспорту СССР омичка восстановила права на квартиру

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Светлана Сибина/РГ Фото: Светлана Сибина/РГ
Фото: Светлана Сибина/РГ

Омский суд поставил точку в деле пенсионерки, которая едва не оказалась на улице. Теперь 63-летняя Галина Абаскалова имеет законные права на жилье.

Фото: Нина Рузанова.
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На пожилую омичку под старость лет свалилось немало бед. Женщине, которая 25 лет жила по советскому паспорту, было отказано в пенсии. И она была вынуждена существовать, сдавая бутылки. А когда, наконец, получила новый документ, ей сообщили о выселении из бывшего общежития, где она была прописана много лет.

- Прописка-то у меня была, а документы на квартиру затерялись. Поэтому власти и решили меня выселить. Идти мне просто некуда. Родственников у меня нет, я была просто в отчаянии, - призналась "РГ" Галина.

По словам старшей по дому Елены Мороз, решение о выселении было принято без участия жильца. Никаких оповещений она не получала. На суд ее не приглашали. Просто поставили перед фактом. Однако судьбой старушки заинтересовались журналисты, дело получило широкий резонанс. И справедливость восторжествовала.

- Сегодня суд вынес решение - восстановить Галину Абаскалову в правах на жилье. Теперь она имеет полное право получить прописку и приватизировать квартиру, - сообщила "РГ" Елена Мороз.

- Даже передать не могу, как я счастлива, - призналась пенсионерка. - Конечно, я немало натерпелась, но зато узнала, что мир не без добрых людей. Спасибо Елене, которая взвалила на себя все мои заботы. Спасибо всем, кто поддержал нас в это трудное время. Храни вас Бог.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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