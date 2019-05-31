КС РФ обязал лесозаготовителей оплачивать ущерб животному миру

Конституционный суд РФ подтвердил правомочность взимания платы с лесозаготовительных компаний за ущерб, причиненный животному миру, даже в том случае, если деятельность компании правомерна. Соответствующее определение КС вынес по жалобе группы компаний "Илим", при этом оснований для рассмотрения самой жалобы суд не нашел.

Как следует из материалов дела, Усть-Илимская межрайонная прокуратура Иркутской области предъявила АО "Группа "Илим" исковые требования, связанные с причинением ущерба объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности по заготовке древесины в 2013-2015 годах. Сумму ущерба рассчитали по соответствующей методике, она составила более 8,5 миллионов рублей. Доводы лесозаготовителей о том, что деятельность компании правомерна и ведется в соответствии с планом освоения лесов, а "законодатель не был лишен возможности предусмотреть плату за негативное воздействие на окружающую среду, в составе которого учитывался бы размер вреда, причиняемый объектам животного мира и среде их обитания, что позволило бы заявителю заблаговременно планировать финансовые издержки" суда общей юрисдикции отвергли как не применимые к возникшей ситуации. Точку поставил КС РФ.

По мнению заявителя, начисление платы за вред "постфактум", то есть в виде штрафных санкций, а не заранее рассчитанного экологического платежа (поскольку понятно, что среда обитания животных пострадает), нарушают сразу несколько положений Конституции РФ, в том числе право на "свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности" (статья 34). Однако судьи высшей юридической инстанции страны не нашли оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

В первую очередь КС напомнил, что в постановлении 2015 года, вынесенного по делу компании "Заполярнефть" указал на необходимость соблюдения баланса частных и публичных интересов в экономической сфере и в сфере обеспечения экологической безопасности. И хотя в деле четырехлетней давности речь шла о нарушении законодательства (загрязнение лесного участка нефтью), но "данные правовые позиции имеют общий характер и подлежат применению и в данном случае. На это прямо указывает статья 77 ФЗ "Об охране окружающей среды", которая обязывает возместить вред окружающей среде, причиненный в том числе деятельностью изъятию компонентов природной среды, на проект которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Со ссылкой на нормы Лесного кодекса РФ, а также ряд подзаконных актов КС пришел также к выводу, что "проведение мероприятий по лесовосстановлению является не мерой возмещения экологического вреда в натуральной форме (статья 1082 ГК РФ), а непременным условием получения разрешения на осуществление деятельности по заготовке древесины". Тем более, что воспроизводство лесов "не способно в полной мере восстановить нарушенное хозяйственной деятельностью равновесие в экосистеме". Наконец, экологический платеж, о котором говорит заявитель, в его случае не может быть начислен, поскольку по закону он сопряжен не с изъятием компонентов природной среды, а с поступлением в окружающую среду вещества и (или) энергии, которые оказывают негативное воздействие.

Таким образом, все приведенные доводы подразумевают, что "заявитель, указывая на несовершенство существующего организационно-правового механизма, по существу, ставит вопрос о необходимости его замены, что не относится к полномочиям КС РФ. На этом основании в рассмотрении жалобы "Группе Илим" отказано.

- Данный вывод не препятствует законодателю в ходе дальнейшего совершенствования правового регулирования охраны окружающей среды как внести соответствующие изменения, направленные на согласование норм природоохранного и норм гражданского законодательства, так и предусмотреть иной порядок расчета и компенсации ущерба, наносимого объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и среде их обитания в ходе правомерной деятельности по заготовке древесины, - указал КС.

