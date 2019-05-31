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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

КС РФ обязал лесозаготовителей оплачивать ущерб животному миру

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ подтвердил правомочность взимания платы с лесозаготовительных компаний за ущерб, причиненный животному миру, даже в том случае, если деятельность компании правомерна. Соответствующее определение КС вынес по жалобе группы компаний "Илим", при этом оснований для рассмотрения самой жалобы суд не нашел.

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Как следует из материалов дела, Усть-Илимская межрайонная прокуратура Иркутской области предъявила АО "Группа "Илим" исковые требования, связанные с причинением ущерба объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности по заготовке древесины в 2013-2015 годах. Сумму ущерба рассчитали по соответствующей методике, она составила более 8,5 миллионов рублей. Доводы лесозаготовителей о том, что деятельность компании правомерна и ведется в соответствии с планом освоения лесов, а "законодатель не был лишен возможности предусмотреть плату за негативное воздействие на окружающую среду, в составе которого учитывался бы размер вреда, причиняемый объектам животного мира и среде их обитания, что позволило бы заявителю заблаговременно планировать финансовые издержки" суда общей юрисдикции отвергли как не применимые к возникшей ситуации. Точку поставил КС РФ.

Фото: iStock
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По мнению заявителя, начисление платы за вред "постфактум", то есть в виде штрафных санкций, а не заранее рассчитанного экологического платежа (поскольку понятно, что среда обитания животных пострадает), нарушают сразу несколько положений Конституции РФ, в том числе право на "свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности" (статья 34). Однако судьи высшей юридической инстанции страны не нашли оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

В первую очередь КС напомнил, что в постановлении 2015 года, вынесенного по делу компании "Заполярнефть" указал на необходимость соблюдения баланса частных и публичных интересов в экономической сфере и в сфере обеспечения экологической безопасности. И хотя в деле четырехлетней давности речь шла о нарушении законодательства (загрязнение лесного участка нефтью), но "данные правовые позиции имеют общий характер и подлежат применению и в данном случае. На это прямо указывает статья 77 ФЗ "Об охране окружающей среды", которая обязывает возместить вред окружающей среде, причиненный в том числе деятельностью изъятию компонентов природной среды, на проект которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Со ссылкой на нормы Лесного кодекса РФ, а также ряд подзаконных актов КС пришел также к выводу, что "проведение мероприятий по лесовосстановлению является не мерой возмещения экологического вреда в натуральной форме (статья 1082 ГК РФ), а непременным условием получения разрешения на осуществление деятельности по заготовке древесины". Тем более, что воспроизводство лесов "не способно в полной мере восстановить нарушенное хозяйственной деятельностью равновесие в экосистеме". Наконец, экологический платеж, о котором говорит заявитель, в его случае не может быть начислен, поскольку по закону он сопряжен не с изъятием компонентов природной среды, а с поступлением в окружающую среду вещества и (или) энергии, которые оказывают негативное воздействие.

Таким образом, все приведенные доводы подразумевают, что "заявитель, указывая на несовершенство существующего организационно-правового механизма, по существу, ставит вопрос о необходимости его замены, что не относится к полномочиям КС РФ. На этом основании в рассмотрении жалобы "Группе Илим" отказано.

- Данный вывод не препятствует законодателю в ходе дальнейшего совершенствования правового регулирования охраны окружающей среды как внести соответствующие изменения, направленные на согласование норм природоохранного и норм гражданского законодательства, так и предусмотреть иной порядок расчета и компенсации ущерба, наносимого объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и среде их обитания в ходе правомерной деятельности по заготовке древесины, - указал КС.
 

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