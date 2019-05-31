В Петербурге арестована женщина, бросившая умирать свою дочь

В Петербурге избрана мера пресечения 21-летней женщине, которая специально оставила в частном доме одну свою семимесячную дочь. Следствие полагает, что мать хотела смерти ребенку.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, женщина арестована. Под стражей она будет находиться до 21 июля, ее обвиняют в покушении на убийство.

Это уголовное дело началось с того, что мужчина, который сдавал молодой семье с маленькой дочерью дом в Красносельском районе, проходя мимо здания, услышал крики ребенка. Мужчина зашел внутрь и обнаружил, что девочка находится совсем одна.

Владелец дома вызвал "скорую" и девочку доставили в больницу. Сейчас угрозы для ее жизни нет. Судьбой девочки сейчас занимаются специалисты отдела опеки и попечительства, в частности, они оформили ей свидетельство о рождении, его у юной петербурженки не было.

А поиском родителей малышки занялись следователи. Мать и отца ребенка нашли не сразу. Выяснилось, что супруги неоднократно меняли номера телефонов, в СК полагают, что таким образом пара хотела скрыться от следователей. Также, по версии следствия, родители ушли из дома специально и никого не попросили посидеть с девочкой, так как мать рассчитывала, на то, что ее дочь умрет.

Тем не менее, родителей выявили и задержали. Изначально матери планировали предъявить обвинение по статье "Оставление в опасности", потом было решено переквалифицировать дело на более тяжелую статью.

За этой историей пристально следят в аппарате уполномоченного по правам ребенка. Как выяснилось, девочка, которую женщина оставила в доме в Красносельском районе, - это уже четвертый ее ребенок. В отношении остальных детей она лишена родительских прав.