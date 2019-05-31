Сенаторы поддержали декреты по борьбе с коррупцией и курением в Беларуси

Важным шагом в борьбе с коррупцией и ключевым звеном в системе антикоррупционного законодательства Беларуси считают парламентарии республики декрет №3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией", который был одобрен законодателями.

В свою очередь генеральный прокурор Александр Конюк, представляя сенаторам этот правовой документ, подчеркнул, что борьба в стране с коррупцией на всех уровнях "должна быть решительной и бескомпромиссной". К сожалению, подчеркнул юрист, до сих пор распространены в РБ факты взяточничества, должностных хищений, злоупотребления властью и превышение служебных полномочий. Он напомнил, что ежегодно в стране фиксируется около двух тысяч противоправных государственных преступлений, к ответственности привлекается около тысячи должностных лиц.

Комментируя содержание документа, генеральный прокурор пояснил, что декрет издан для усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений. В соответствии с ним, напомнил Конюк, чиновники, осужденные за совершение коррупционных сделок, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене части наказания более мягким.

Кроме того, сенаторы приняли к сведению и декрет №2, которым ужесточается антитабачное законодательство в стране. Основной целью данного документа является последовательное ограничение доступности электронных систем курения, жидкостей для них и систем для потребления табака.

Это, в свою очередь, будет способствовать предотвращению негативного влияния на состояние здоровья настоящего и будущих поколений, а также создаст условия для защиты здоровья граждан от курения и и последствий от потребления табачных изделий, сообщает БЕЛТА.