В АТОР оценили эффект от возможной отмены виз между РФ и Японией

В случае перехода России и Японии на безвизовый режим взаимный турпоток между двумя странами может вырасти на 30 процентов. Такой прогноз дал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.

"У японцев огромный интерес к России. Отечественные туроператоры также предлагают интересные маршруты для поездок жителей нашей страны в Японию. Думаю, отмена виз послужит мощным толчком для развития взаимного турпотока", - сказал Дмитрий Горин в интервью RT.