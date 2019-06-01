Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82

Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82.

Как сообщили ТАСС в областном минздраве, среди них - 39 сотрудников завода, остальные - горожане, находившиеся рядом с местом ЧП. В тяжелом состоянии находится только одна потерпевшая, еще 14 - в среднем, все они госпитализированыы. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. Детей среди обратившихся за помощью нет.

Напомним, взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила - по предварительным данным, из-за нарушений требований безопасности. После взрывов начался пожар, распространившийся и на соседние помощения.

В городе и соседних поселках ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело.