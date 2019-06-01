Салах и Кейн сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы участников финального матча Лиги чемпионов - "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Встреча в Мадриде запланирована на 22:00 по московскому времени.

Главная новость - появление с первых минут лучшего бомбардира лондонской команды последних лет Гарри Кейна. Англичан не играл с конца апреля из-за травмы, но уже пару недель тренируется в общей группе. Кейн заменил в составе героя ответного полуфинального матча с "Аяксом" Лукаса Моуру, оформившего в Амстердаме хет-трик.

Выйдет с первых минут в сегодняшней игре у "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Бразилец пропустил последние три встречи своей команды во всех турнирах. Тем не менее, главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочел сделать ставку на Фирмино, а не Дивока Ориги, забившего два мяча во втором поединке полуфинала с "Барселоной".

Полностью стартовые составы финалистов ЛЧ выглядят следующим образом. ﻿

"Тоттенхэм": Уго Льорис, Кевин Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко, Гарри Винкс, Кристиан Эриксен, Деле Алли, Сон Хын Мин, Гарри Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Трент-Александер Арнольд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохаммед Салах.