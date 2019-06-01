Очередной финал Лиги чемпионов свел между собой третью и вторую команды Англии по итогам этого сезона. В Мадриде "Тоттенхэм" сыграет против "Ливерпуля".

Меньше всего такую пару рассчитывали увидеть в решающем матче после игр 1/2 финала. И болельщики, и специалисты сходились во мнении, что за кубок поборются "Аякс" и "Барселона". Но ответные встречи все перевернули с ног на голову.

"Барселона" второй год подряд упустила преимущество в три мяча. Сначала отыграться удалось "Роме" (1:4 и 3:0 в ответном матче). Теперь сенсацию сотворил "Ливерпуль". Бесперспективные для англичан 0:3 в Испании превратились в сокрушительные для испанцев 4:0 на "Энфилде".

Случайность постепенно превращается в закономерность. Не создав множество моментов, "Ливерпуль" тем не менее реализовал практически все возможности. А четвертый год Ориги при помощи Александера-Арнольда с углового стал квинтэссенцией беспомощности барселонской защиты. В оставшееся время гости не оправились от шока и закончили выступление в турнире. "Ливерпуль" снова в финале - год назад в Киеве было поражение от "Реала", но сейчас "Ливерпуль" фаворит.

Ситуация "Тоттенхэма" перед ответным матчем выглядела по счету не так плохо, как у "Ливерпуля", но на деле была еще более трагичной. Лондонцы уступили дома "Аяксу" 0:1 и на выезд ехали с самыми туманными перспективами.

Начало игры в Амстердаме получилось соответствующим. Два гола к перерыву сделали счет 3:0 в пользу голландцев и совсем было похоронили "Тоттенхэм". Но второй тайм перечеркнул все, что было раньше. Лукас Моура, замещающий травмировавшегося больше месяца назад Харри Кейна в течение двух минут сравнял счет и создал невероятное нервное напряжение. Начались качели. "Аякс" то и дело ловил англичан на контратаках. Матч вошел в решающую стадию, и на 96-й минуте Лукас Моура забил третий гол. Шок и растерянность воцарились на стадионе. Впервые в своей истории "Тоттенхэм" сыграет в финале Лиги чемпионов.

Парадоксально, но ни Маурисио Почеттино за годы работы с "Тоттенхэмом", ни Юрген Клопп с "Ливерпулем" не выигрывали никаких титулов. Клопп - вице-чемпион Англии, финалист Лиги Европы и Кубка Футбольной лиги Англии, финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Почеттино как тренер сыграет во втором финале. Побед у него пока нет - 4 года назад в финале Кубка Футбольной лиги Англии его обыграл "Челси". Уникальность сегодняшнего матча в том, что кто-то из специалистов прервет череду неудачных выступлений.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" начнется в 22:00 по Москве, а "РГ" обязательно проведет онлайн-трансляцию! Присоединяйтесь к нам!