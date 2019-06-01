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01.06.2019 03:23
Рубрика: Экономика

Входящие звонки в путешествиях по России стали бесплатными

Текст: Юлия Кривошапко

С 1 июня в России законодательно отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь на отдыхе и в командировках, в других поездках по стране, включая Крым, входящие звонки стали бесплатными.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но тут важно помнить, что цены на исходящие вызовы и короткие сообщения, а также на мобильный интернет сохраняются в рамках того пакета услуг, которым вы пользуетесь.

Внутрисетевой роуминг - это услуга, которая предоставляется абоненту, когда он выезжает за пределы своего домашнего региона. Например, когда житель Новосибирска прилетает в Москву в командировку, или прибывает в Сочи из Нижнего Новгорода - на отдых.

Фото: Pixabay
Роуминг между Россией и Беларусью могут отменить уже в этом году

Раньше услуги связи в такой ситуации предоставлялись за дополнительную плату. Чтобы сэкономить на входящих, приходилось подключать специальную опцию. Пользоваться услугами мобильной связи относительно свободно могли абоненты с тарифными пакетами, где были предусмотрены бесплатные входящие в гостевых регионах.

Национальный (или межсетевой) роуминг включается, когда у оператора нет своей сети в том регионе, где в данный момент находится абонент. В этом случае его телефон автоматически подключается к сети другой сотовой компании, с которой у его оператора заключено соглашение.

В национальный роуминг мог попасть, например, житель столицы, путешествуя по удаленным районам где-нибудь на Урале, поскольку не все крупные операторы успели завести туда свою инфраструктуру.

"В России немало граждан (примерно 25 процентов всех абонентов), кто использует только кнопочные телефоны без выхода в Интернет. Они не общаются в мессенджерах, зато часто совершают звонки", - говорит директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков. - Для них отмена роуминга - способ заметно сократить расходы".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Отрасли Связь Отмена национального роуминга
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