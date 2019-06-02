Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Неизвестная обвинила в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу и "Пари Сен-Жермен" Неймара. Пострадавшая рассказала, что спортсмен надругался над ней в одном из отелей Парижа 15 мая. Ее имя не разглашается в интересах следствия.

Бразильянка рассказала полиции, что познакомилась с Неймаром в Instagram и приехала в Париж по его приглашению. Там, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 27-летний футболист изнасиловал ее, информирует UOL.

Отец футболиста Неймар Сантос-старший назвал обвинения в адрес своего сына вымогательством и отметил, что семья была готова к этому. Он также рассказал, что отношения его сына с пострадавшей были основаны на взаимном согласии. Сам спортсмен пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

В случае, если информация, которая указана в заявлении, не подтвердится, женщине может грозить встречное обвинение за клевету.

Ранее бразильский фовард оказался в центре скандала после того, как ударил болельщика. Он был дисквалифицирован на три игры решением Французской федерации футбола. Аналогичный срок он получил и в еврокубках за оскорбительные реплики в соцсетях в адрес официальных лиц УЕФА.