Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

Анна Бодрова, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- После довольно подвижного апреля май для российского рубля прошел в довольно сжатых границах. Риски между тем плавно выросли в размерах и стали более явными.

Торговая война между США и Китаем все так же стоит на условной паузе, но стороны явно ищут варианты продавить собственные интересы за счет другого, и иногда это получается. Для всего остального мира это лишний стресс в торговых процессах, поэтому валюты, и рубль в том числе, реагируют на новости совершенно однозначным образом - падают.

Теперь известно, что Вашингтон открыл "второй фронт" торговой войны с Мексикой, для которой станет еще сложнее торговать с США из-за потока нелегальных мигрантов. Все это в комплексе снижает интерес к риску на мировом рынке капитала и вынуждает инвесторов искать "тихую гавань". Для рубля это не самая лучшая новость.

В июне стоит проследить за поведением нефти. Сейчас баррель Brent стоит у февральских минимумов и может просесть еще. Отсутствие сырьевой опоры - это стресс для рубля, кто бы ни говорил обратное. В конце июня пройдет заседание ОПЕК+, где страны-участницы соглашения должны принять решение, что делать дальше. С большой долей вероятности соглашение будет продлено. Это уже заложено в цены.

Фактор опоры для рубля - это успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Здесь все идет так, как надо, и ведомство давно уже перевыполнило квартальный план. Российский госдолг пользовался спросом на спокойном внешнем фоне, но сохранится ли этот интерес в случае ухудшения конъюнктуры, большой вопрос.

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.

Россияне начали покупать валюту, и это можно было бы списать на подготовку к сезону отпусков, но спрос проявился значительно раньше - в марте. По данным ЦБ, интерес населения к иностранной валюте вырос на 44 процента. В основном спросом пользуются доллары США.

Это закономерно: после паузы, в течение которой россияне убедились в том, что внутренний экономический рост отсутствует, а в экономике есть проблемы, они тут же развернулись в сторону прежних принципов "доллар не падает". И начали переводить личные сбережения в иностранную валюту. Это не покупка валюты для того, чтобы ее потом потратить, это покупка для того, чтобы уберечь свои кровные. Это не самый позитивный сигнал для российской валюты в связи с сокращением доверия к его устойчивости.

В целом июнь будет вполне интересным месяцем. Доллар, впрочем, имеет шансы остаться в "боковике" 64-66 рублей. Ожидаемый диапазон торгов по евро находится в рамках 71,45-73,50 рубля.