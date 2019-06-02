"Евробляхи", "биток" и "грузинки". Чем Украина заменила авто из России

На Украине с 1 августа 2019 года все автомобили из России будут облагаться спецпошлиной в 5%. По задумке Киева, дополнительные средства поступят в специальный фонд госбюджета. Их станут использовать для финансирования мероприятий по импортозамещению.

Замечательная идея, если, конечно, ее удастся реализовать. Ведь до сих пор ограничения на поставки и продажи машин из России, которые время от времени вводили украинские власти, на местном автопроме не сказались. Из легковых автомобилей в стране производят только некоторые модели Skoda. Остальные новые машины ввозят, в основном, с Запада.

Но еще показательнее ситуация на растущем вторичном рынке. Его сейчас пополняют в основном так называемые "евробляхи" (автомобили на номерах европейских стран). Долгое время большинство из них ввозили в страну нелегально, но власти объявили этому явлению настоящую войну. Недаром число первых регистраций подержанных авто за январь-февраль выросло в стране на 1200%. Впрочем, если судить по украинским СМИ, конкуренцию "евробляхам" теперь начали составлять американские машины - зачастую битые, перелатанные, но очень дешевые.

Все познается в сравнении

Что происходит на украинском авторынке, "РГ" попросила рассказать нашего постоянного эксперта, руководителя "Вильнюсской автомобильной компании" Кирилла Шумейко.

- На мой взгляд, "евробляхи" не были бедой. Они стали доступными автомобилями для большого числа украинцев. Подержанные машины в стране в среднем в 3-4 раза дороже, чем в ЕС и в два - чем в РФ, хотя новые незначительно дороже. Этот парадокс не поддается объяснению. Так как денег у украинцев немного, машины с пробегом из Европы жители выбирали довольно тщательно, в большинстве случаев это были хорошие автомобили, в хорошем состоянии, но были, конечно, и исключения.

Второй положительный момент от "евроблях" - это уменьшение таможенных платежей при ввозе автомобиля в Украину. Страна, которая стремится в Евросоюз, в будущем должна будет отказаться от "растаможки" европейских автомобилей. Думаю, следующим шагом будет отмена таможенной пошлины и акциза, останется только НДС. Вопрос, когда это произойдет.

Но понижение таможенных ставок привело к увеличению импорта американских и канадских автомобилей. В США отсутствует НДС и большое количество машин, использовавшихся в прокатных или лизинговых компаниях, пострадавших в ДТП, пожарах, затоплениях или иных стихийных бедствиях, выставляется на аукционы. Существует четыре популярные площадки, но есть и мелкие. Самые маленькие таможенные ставки сейчас на электромобили и гибриды.

Кстати, если ранее на вторичном рынке в Европе у украинских покупателей спросом пользовались в первую очередь дизельные автомобили, то теперь на первом месте гибриды, затем машины на газе и бензине, а потом электромобили.

Конечно же, по-прежнему спросом пользуются Volkswagen (Passat и Jetta), модели BMW и Mercedes, но множество автомобилей - на электрической тяге. Среди них можно выделить три наиболее популярные модели: Nissan Leaf, BMW i3, Tesla Model S.

Не такси, а преступление

- На Украине есть компании серых дилеров, которые не стесняются вешать на фасады своих автосалонов эмблемы и названия автопроизводителей, тогда как дилерство им никто не предоставлял. Эти же компании показывают видеоролики, как они погружают в контейнеры в США абсолютно исправные и целые автомобили, хотя на самом деле приобретают и завозят автомобили с дефектами после ДТП различной степени тяжести.

Так как на Украине размер таможенных сборов напрямую зависит от стоимости автомобиля, то, понятное дело, разбитый автомобиль завезти намного выгоднее, чем нормальный. Если открыть европейские и американские сайты по продаже автомобилей, можно увидеть, что некоторые модели авто стоят на Украине после таможенного оформления так же, а иногда и чуть дешевле, чем в ЕС и США. Вы можете себе представить, что было с этими автомобилями, по какой стоимости их купили и растаможили? Представьте, каким должно быть качество ремонтных работ, чтобы вложиться в необходимый предел стоимости авто на рынке. И учтите, что в стоимость такой машины закладывается еще и прибыль компании - зачастую не менее 20% от цены.

Мало того, что после ДТП автомобиль теряет конструктивную прочность и перестает быть безопасным для водителя и пассажиров. В дополнение к этому значительная статья расходов, на которой экономят такие мастерские, - это пассивная система безопасности. В большинстве случаев ее работа не восстанавливается, а только ставятся "обманки" вместо датчиков и подушек безопасности. Электроника автомобиля перепрошивается, чтобы не горела лампочка на панели приборов и не показывалась ошибка при подключении компьютера. Проверить качество ремонта в полном объеме практически невозможно без детального обследования, а иногда и разборки автомобиля.

Что касается "утопленников", они намного безопаснее и безобиднее автомобилей после ДТП. Да, у них может быть преждевременная коррозия и окисление электроцепей, но они являются геометрически целостными и сберегут жизнь пассажиров. При ремонте таких автомобилей меняются вышедшие из строя блоки электроники, обшивка, но не затрагивается самое главное - кузов.

Если большинство автомобилей приобретается в частное пользование, то Nissan Leaf часто используются в качестве такси. Их можно встретить на дорогах Харькова и Киева. По моему мнению, это преступление. Мало того, что эти автомобили в 80% случаев после ДТП, так и восстанавливаются они без особой тщательности, так как все равно будут работать в такси. Вдобавок у этих автомобилей батареи изношенные, пробег в среднем 70 км. И чтобы сберечь заряд для движения, водители не включают фары и отопительные устройства в холодный период, там самым повышая риск ДТП из-за отсутствия света и обледенения стекол.

Да, на Украине могут посмеяться над этими доводами, но в цивилизованных странах использование таких машин запретили бы. Что, собственно, и сделали в США, продав их на экспорт с аукциона.

Хуже - бывает

- Хуже битых американских автомобилей могут быть только автомобили из Грузии. Это те же автомобили с американских аукционов, но их сначала привезли в Грузию, восстановили после ДТП и теперь продают по меньшей цене, чем они стоят на Украине, с учетом заложенной прибыли и таможенных платежей. Об уровне ремонта в этом случае не приходится и говорить, - констатировал Кирилл Шумейко.