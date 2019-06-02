Пушков предложил президенту Украины подсчитать ущерб от санкций

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Политик отметил, что это является результатом санкционной войны, которую развязал Киев.
"Если Зеленский умеет считать, то легко подсчитает ущерб, которого Украина могла бы избежать", - написал Пушков в Twitter. Также он добавил, что пока глава государства просит США и ЕС сохранить антироссийские санкции, Украина остается без российских нефтепродуктов, а ее лидер продолжает курс экс-президента Петра Порошенко.
Напомним, Владимир Зеленский на встрече с представителями администрации и конгресса США призвал Вашингтон ужесточить санкции против России. Также Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в сфере безопасности.
Справка РГ
С первого июня Россия начала поставлять на Украину всю продукцию ТЭК, включая уголь, бензин и дизельное топливо, только по отдельным специальным разрешениям.
Пока Зеленский призывает США и ЕС сохранить санкции против России, в силу с 1.06 вступили наши санкции - Украина остаётся без росс.нефтепродуктов. Если Зеленский умеет считать, то легко подсчитает ущерб, к-го Украина могла бы избежать. Если не умеет, продолжит линию Порошенко.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 июня 2019 г.