Автор книги "Гении разведки" встретился с читателями на Красной площади

Журналист рассказал, как появилась идея фильма, и как он создавался. Много интересного Николай Долгополов вспомнил о жизни самого Кима Филби - настоящего советского офицера, который так и не научился говорить по-русски.

По просьбе читателей автор вспомнил и о великом разведчике Вильяме Фишере (Рудольфе Абеле) и двух его дочерях. Так, родная дочь Абеля Эвелина для журналиста оказалась самым тяжелым собеседником. Он приходил к ней с заранее написанными на листочек вопросами, и каждый раз ее реакция на них была непредсказуема. Позже, благодаря их совместному труду, вышла книга, которая быстро стала бестселлером. Вторая (приемная) дочь Лидия Боярская, отметил автор, была удивительным человеком. Из тюрьмы отец писал письма именно ей, а не Эвелине. Лидия сохраняла все письма, которые позднее объединили в сборник.

В заключение этого рассказа Николай Долгополов поделился интересным фактом о жизни Абеля-Фишера: после увольнения разведчик переводил произведения со многих языков.

Важная деталь книги "Гении разведки" состоит в том, что многих своих героев Николай Долгополов знал лично и поддерживал с ними добрые отношения. Поэтому рассказы о них более живые, личные, настоящие.

Восхищает тот факт, что в шатре не хватило не только мест для зрителей, но и времени. Разговор об удивительных людях Долгополов продолжил, как говорится, "за кулисами", успевая при этом раздавать автографы.

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