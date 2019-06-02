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02.06.2019 21:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

В Орловской области после разгоревшегося в колонии скандала с банкетом заключенных будет уволен начальник исправительного учреждения. Также кадровые решения примут в отношении замглавы ИК №2 города Ливны и руководителя УФСИН по региону.

Фото: УФСИН по Республике Бурятия
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Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко. По его словам, само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, однако такие мероприятия должны проходить под контролем руководства.

Среди нарушений Максименко назвал, во-первых, съемку на камеру мобильного телефона, который запрещен в неволе. Во-вторых, все это происходило без контроля работников ИК. "Бездеятельность сотрудников колонии налицо", - заключил Валерий Максименко.

Сейчас колонию проверяет центральный аппарат ФСИН, добавил замдиректора ведомства.

Напомним, ранее в интернете появился ролик, который запечатлел празднование Пасхи в исправительном учреждении. В объектив камеры попали богатые столы, которые накрыли "старшие братья". Голос за кадром желает ворам "вечной жизни".

Свою проверку в колонии проводит также прокуратура Орловской области.

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