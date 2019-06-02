Власти оценили масштаб разрушений от взрывов в Дзержинске

В результате двух взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске оказались разрушены пять зданий завода (три складских и два производственных на площади 800 квадратных метров), а в самом городе пострадали около 70 детских садов и 31 школа - там в основном разбиты окна. Аналогичные повреждения получили и жилые здания, но по ним точной статистики пока нет.

Соответствующие данные были озвучены на заседании оперативного штаба, занимающегося ликвидацией последствий ЧП. По сводкам на вечер 1 июня, всего в результате взрывов пострадали 84 человека, из которых 16 госпитализированы. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, но угрозы ее жизни нет. Также нет погибших и пропавших без вести: работников цеха завода, где произошел первый взрыв, успели эвакуировать, как только началось возгорание.

Попавшие в больницу люди получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей - две трети из этой суммы выделяет правительство региона, остальное - администрация Дзержинска.

- Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены. Что касается коммерческих объектов - то мы будем координировать восстановление объектов и возмещение ущерба со стороны работодателей, - сообщил губернатор Глеб Никитин.

Отметим, что помимо выбитых стекол, в некоторых зданиях обвалились подвесные потолки. По этой причине накануне не работали несколько продуктовых магазинов, жители города сообщали об аналогичных разрушениях в офисных помещениях, небольших парикмахерских и так далее. Сколько всего объектов было повреждено, на данный момент неизвестно.

Напомним, взрывы на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл", занимающемся разработкой и производством взрывчатых веществ, произошли 1 июня в 11.53. Мощную ударную волну ощутили жители Дзержинска и окрестных поселков, в небо поднялся столб дыма высотой несколько сотен метров.

Как говорят старожилы, хотя подобные ЧП в городе химиков время от времени случаются, такого мощного взрыва они не помнят. Пожар удалось полностью ликвидировать к 18.00.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". Отметим, что и на самом "Кристалле" это ЧП далеко не первое - всего два месяца назад, к примеру, произошел взрыв в цехе по производству взрывчатки, здание оказалось полностью разрушено. Причиной также назвали нарушение техники безопасности.