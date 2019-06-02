Власти оценили масштаб разрушений от взрывов в Дзержинске

Новости

"Евробляхи", "биток" и "грузинки". Чем Украина заменила авто из России 11:38
Возросло число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте 11:33
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна 11:30
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник 11:30
Парковочный абонемент в Москве теперь можно привязать к "Тройке" 11:29
Трамп порекомендовал Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit 11:25
Владимир Познер попал в базу данных "Миротворца" 11:07
Савченко считает, что Киев в очередной раз "проиграл бой" за Донбасс 10:32
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Москве 10:12
В Нижегородской области младенец погиб в ДТП 10:00
В Китае считают сотрудничество с США единственно верным выбором 09:59
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха 09:45
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов 09:15
УАЗ вспомнил о машине "Белозор" 09:10
Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях 08:55
Израиль назвал атаку по Сирии ответным ударом 08:40
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром 07:46
В Дагестане автомобиль протаранил пассажирский автобус 07:45
Пожар произошел в одноэтажном здании в центре Москвы 07:33
Претенденты на американскую визу покажут свои аккаунты в соцсетях 07:15
Пушков предложил президенту Украины подсчитать ущерб от санкций 06:31
В Хабаровском крае трое детей и их бабушка погибли при пожаре на даче 06:26
Сирийские ПВО отразили ракетный удар к югу от Дамаска 05:33
Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании 05:18
В Забайкалье и Бурятии стали действовать электронные визы 04:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
02.06.2019 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти оценили масштаб разрушений от взрывов в Дзержинске

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
В результате двух взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске оказались разрушены пять зданий завода (три складских и два производственных на площади 800 квадратных метров), а в самом городе пострадали около 70 детских садов и 31 школа - там в основном разбиты окна. Аналогичные повреждения получили и жилые здания, но по ним точной статистики пока нет.

Соответствующие данные были озвучены на заседании оперативного штаба, занимающегося ликвидацией последствий ЧП. По сводкам на вечер 1 июня, всего в результате взрывов пострадали 84 человека, из которых 16 госпитализированы. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, но угрозы ее жизни нет. Также нет погибших и пропавших без вести: работников цеха завода, где произошел первый взрыв, успели эвакуировать, как только началось возгорание.

Фото: Елена Сорокина/ТАСС
В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС

Попавшие в больницу люди получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей - две трети из этой суммы выделяет правительство региона, остальное - администрация Дзержинска.

- Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены. Что касается коммерческих объектов - то мы будем координировать восстановление объектов и возмещение ущерба со стороны работодателей, - сообщил губернатор Глеб Никитин.

Отметим, что помимо выбитых стекол, в некоторых зданиях обвалились подвесные потолки. По этой причине накануне не работали несколько продуктовых магазинов, жители города сообщали об аналогичных разрушениях в офисных помещениях, небольших парикмахерских и так далее. Сколько всего объектов было повреждено, на данный момент неизвестно.

Напомним, взрывы на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл", занимающемся разработкой и производством взрывчатых веществ, произошли 1 июня в 11.53. Мощную ударную волну ощутили жители Дзержинска и окрестных поселков, в небо поднялся столб дыма высотой несколько сотен метров.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82

Как говорят старожилы, хотя подобные ЧП в городе химиков время от времени случаются, такого мощного взрыва они не помнят. Пожар удалось полностью ликвидировать к 18.00.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". Отметим, что и на самом "Кристалле" это ЧП далеко не первое - всего два месяца назад, к примеру, произошел взрыв в цехе по производству взрывчатки, здание оказалось полностью разрушено. Причиной также назвали нарушение техники безопасности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков предложил президенту Украины подсчитать ущерб от санкций
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Владимир Познер попал в базу данных "Миротворца"
Сирийские ПВО отразили ракетный удар к югу от Дамаска
В Китае считают сотрудничество с США единственно верным выбором