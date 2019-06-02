УАЗ вспомнил о машине "Белозор"

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать об уникальных машинах.

На этот раз в своих соцсетях компания рассказала о командно-штабной машине (КШМ) с индексом Р-125Б "Белозор", которая базировалась на шасси УАЗ-469 и предназначалась для радиосвязи командиров частей и главнокомандующих сухопутных войск.

Выпуском радиоаппаратуры занимался тамбовский завод "Сигнал". Экипаж КШМ состоял из трех человек - командира, радиста и водителя.

В движении электропитание средств связи обеспечивалось от генератора отбора мощности, на стоянке - от автономной бензоэлектрической установки. Был и аварийный источник питания в виде резервных аккумуляторов: при езде они подзаряжались от бортовой сети через специальное зарядное устройство.

КШМ Р125Б "Белозор" стал естественным развитием машины Р-125 "Алфавит", построенной на шасси ГАЗ-69.

Ранее УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер".

В этом году, как уже сообщала "РГ", главная премьера компании - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью.

Фото: Пресс-служба УАЗа.