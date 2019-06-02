В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения

В США назвали самые худшие национальные программы вооружений, на которые потратили огромное количество времени и средств. За основу взяли оценки военных экспертов и чиновников, последние отчеты министерства обороны США.

Об этом пишет портал Business Insider. Возглавил рейтинг истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Как отмечается в статье, о том, что программа и стоимость F-35 вышла из-под контроля, президент Дональд Трамп писал еще 12 декабря 2016 года. Генерал-лейтенант ВВС США Крис Богдан проинформировал Трампа о программе F-35 неделю спустя. Он согласился, что проблемы действительно есть - и производственные, и технические, и задержки с поставками, и чрезмерные затраты. Кстати, Bloomberg программу по производству F-35 назвал самой дорогостоящей в мире, она достигла суммы в 1,196 триллиона долларов.

На втором месте рейтинга - эсминец класса Zumwalt. В разработку этих военных кораблей уже потратили два десятилетия и десятки миллиардов долларов. Но у Zumwalt нет рабочего оружия и четкой задачи. Две артиллерийские установки Advanced Gun System калибра 155 миллиметров невероятно дороги. Один дальнобойный снаряд стоит около одного миллиона долларов. Закупку снарядов закрыли два года назад и Zumwalt остался без каких-либо боеприпасов.

Следующей в пятерке идет программа по производству прибрежных боевых кораблей - Littoral combat ship (LCS). В этот проект уже вложили порядка 30 миллиардов долларов. LCS был специально разработан для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, для противодействия минам. Но, как выяснилось из отчета Минобороны США, эти военные корабли недостаточно вооружены для выполнения данных задач. И, скорее всего, при возникшем серьезном конфликте не смогут выжить.

На четвертом месте рейтинга - разработка авианосцев класса Gerald R. Ford. Стоимость - 13 миллиардов долларов. Ожидалось, что новые корабли поставят на флот уже нынешним летом, но сроки отложили до октября. Проблемы связаны с оружейными лифтами, двигательной установкой и "базовыми требованиями". Их предъявляют к кораблям, с которых взлетают самолеты.

Замыкает рейтинг, по версии Business Insider, электромагнитный рейлган. Проблема с рельсовым оружием заключалась в том, что власти начали тратить время и деньги на исследования и разработки, не задумываясь, является ли оружие целесообразным в военном отношении. В этот проект вложили уже 500 миллионов долларов. Но разработка отличается ограниченной скорострельностью из-за значительных потребностей в электроэнергии. Как считают эксперты, лучше потратить деньги на ракеты, чем на рейлган.

Издание напоминает, что это не первый рейтинг. В марте нынешнего года уже представляли подобный и тогда в него вошли истребители F-35 и Eurofighter Typhoon, а также вертолеты AH-64 и танки Leopard-2.