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Рубрика: В мире

Захарова прокомментировала попадание Познера в списки "Миротворца"

Текст: Алексей Чуриков

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала сегодняшние события на Украине - появление имени Владимира Познера на "Миротворце" и снос памятника Георгию Жукову в Харькове - "серьезным вызовом для новой украинской власти.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Напомним, что ранее имя российского журналиста и телеведущего Владимира Познера было размещено на скандальном украинском сайте "Миротворец" с формулировкой за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым". Одновременно с этим в Харькове толпа радикальных националистов при попустительстве правоохранительных органов разрушила памятник маршалу Георгию Жукову.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины
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