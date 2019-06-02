Захарова прокомментировала попадание Познера в списки "Миротворца"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала сегодняшние события на Украине - появление имени Владимира Познера на "Миротворце" и снос памятника Георгию Жукову в Харькове - "серьезным вызовом для новой украинской власти.

"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Напомним, что ранее имя российского журналиста и телеведущего Владимира Познера было размещено на скандальном украинском сайте "Миротворец" с формулировкой за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым". Одновременно с этим в Харькове толпа радикальных националистов при попустительстве правоохранительных органов разрушила памятник маршалу Георгию Жукову.