АвтоВАЗ назвал дату старта продаж и цены на вседорожную Lada Granta

На АвтоВАЗе объявили дату начала продаж универсала Lada Granta Cross с улучшенными характеристиками проходимости. Как уточнили в пресс-службе предприятия, автомобиль будет доступен у дилеров с 12 июня.

Универсал представят в шести комплектациях. Все Lada Granta Cross оснастят полным пакетом шумоизоляции, который включает мягкие подкрылки в арках колес из специального материала. Он не впитывает влагу, эффективно гасит "пескоструй" и удары гравия.

Самая бюджетная версия Granta Cross получит 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с. и механической КПП, климатическую систему с автоматической поддержкой комфортной атмосферы в салоне, атермальную тонировку стекол, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подушку безопасности водителя и аудиоподготовку. Стоимость базовой комплектации Classic стартует от 554 900 рублей.

В версии Comfort будет предложен выбор из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач. Эта комплектация включает обогрев передних сидений, аудиосистему с четырьмя динамиками, подушку безопасности переднего пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.

Универсал с 1,6-литровым силовым агрегатом на 87 л.с. и "механикой" обойдется в сумму от 577 900 рублей. Автомобиль со 106-сильным мотором и МКПП оценили в 592 900 рублей. А версия с двигателем на 106 л.с. и автоматизированной механической трансмиссией будет стоить от 617 900 рублей.

Цена на максимальную комплектацию Luxe составит от 618 900 (за версию с двигателем на 106 л.с и "механикой") либо от 643 900 рублей (вариант с "автоматом"). Универсал укомплектуют противотуманными фарами, обогревом ветрового стекла, круиз-контролем с функцией ограничителя скорости, парктроником, датчиками дождя и света и задними электростеклоподъемниками.

Lada Granta Cross получит рекордный для универсалов дорожный просвет - 198 мм (при снаряженной массе автомобиля). В числе особенностей автомобиля - защитный обвес из прочного пластика на кузове (он предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье), шины увеличенной размерности (195/55R15) вместе с легкосплавными дисками оригинального дизайна, а также контрастный дизайн в интерьере: с цветными (серыми или оранжевыми) вставками на сиденьях и обивках дверей.