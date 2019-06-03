Минск: Награждены лидеры этапа международного ралли на электромобилях

Автомобиль на электрическом приводе под управлением Кристиана Эсноу из университета Монако оказался первым в белорусской столице на финише промежуточного этапа международного марафона "Ралли мира". У здания Национального олимпийского комитета победителей этапа Брест-Минск, протяженностью более трехсот километров, чествовал исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко, информирует БЕЛТА.

Для популяризации экологически чистого транспорта организаторы европейского тура, который колесит по дорогам десяти стран континента, на личном примере демонстрируют скептикам, что и за рулем электрического "скакуна" можно лихо преодолеть расстояние от Монте-Карло до Санкт-Петербурга. Международный марафон на электромобилях, участники которого уже преодолели более двух тысяч километров, стартовал 27 мая и финиширует в городе на Неве 6 июня.

Кстати, бронзовым призером на данном этапе стал пилот на электромобиле "Победа". Известный советский бренд был удачно переоборудован его владельцем. Под капотом у ветерана автопрома сейчас работает один из самых современных двигателей, который позволяет проезжать без подзарядки более трехсот километров. А второе место на этот раз занял эстонский экипаж "Успех" на электрокарах Tesla.

Участники пробега, по словам одного из руководителей НОК, уже успели отметить качество белорусских дорог и сервиса на заправочных станциях для электромобилей. Ралли-марафон, добавил он, "призван обратить внимание на вопросы по защите окружающей среды и популяризирует передвижение на электромобилях".

Виктор Лукашенко пожелал всем пилотам уверенно достичь финиша и пригласил их на II Европейские игры. Кстати, сегодня участники международного пробега побывают на республиканском испытательном электромобилей, где смогут ознакомиться с выставкой транспорта будущего белорусского производства.

Организатор марафона, почетный консул княжества Монако в Эстонии, двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Юрий Тамм отметил, что ралли, которое с 2011 года поддерживает правящий князь Монако Альбер II, выполняет три главные задачи: экологическую, образовательную и спортивную. Эстонский спортсмен вручил Виктору Лукашенко памятную медаль Андрея Нагеля, совершившего автопробег из Санкт-Петербурга в Монте-Карло в 1912 году.