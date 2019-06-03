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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа диета, повышающая риск развития сепсиса

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Режим питания с высоким содержанием жиров и сахара не только увеличивает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, но и связан с высоким риском развития сепсиса и преждевременной смертью. К такому выводу пришли исследователи из Университета Портленда.

В рамках эксперимента ученые разделили мышей на две группы. Грызунов из первой группы кормили пищей с высоким содержанием жиров, сахара и небольшим количеством клетчатки. Для животных из второй группы разработали систему сбалансированного питания, основанного на употреблении клетчатки.

Фото: iStock
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Сидящие на "западной диете" мыши демонстрировали более высокие показатели хронических воспалений, более тяжелые случаи сепсиса и высокий уровень смертности по сравнению с грызунами, рацион которых был богат клетчаткой.

По словам руководителя исследования профессора Брука Нейпира, так называемая "западная диета" могла повлиять на работу иммунной системы животных с помощью пока еще неизвестного механизма.

- Иммунная система грызунов, питавшихся жирной и сладкой пищей, выглядела и функционировала иначе. Похоже, что диета "манипулирует" функцией иммунных клеток так, что организм становится более восприимчивым к сепсису, который, в свою очередь, может стать причиной преждевременной смерти, - объяснил Брук Нейпир.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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