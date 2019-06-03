Названа диета, повышающая риск развития сепсиса

Режим питания с высоким содержанием жиров и сахара не только увеличивает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, но и связан с высоким риском развития сепсиса и преждевременной смертью. К такому выводу пришли исследователи из Университета Портленда.

В рамках эксперимента ученые разделили мышей на две группы. Грызунов из первой группы кормили пищей с высоким содержанием жиров, сахара и небольшим количеством клетчатки. Для животных из второй группы разработали систему сбалансированного питания, основанного на употреблении клетчатки.

Сидящие на "западной диете" мыши демонстрировали более высокие показатели хронических воспалений, более тяжелые случаи сепсиса и высокий уровень смертности по сравнению с грызунами, рацион которых был богат клетчаткой.

По словам руководителя исследования профессора Брука Нейпира, так называемая "западная диета" могла повлиять на работу иммунной системы животных с помощью пока еще неизвестного механизма.

- Иммунная система грызунов, питавшихся жирной и сладкой пищей, выглядела и функционировала иначе. Похоже, что диета "манипулирует" функцией иммунных клеток так, что организм становится более восприимчивым к сепсису, который, в свою очередь, может стать причиной преждевременной смерти, - объяснил Брук Нейпир.