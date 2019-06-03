Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ

Уголовное дело по факту убийства бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано для расследования в центральный аппарат СК. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил срочно найти и задержать всех причастных к этому преступлению.

"Председатель Следственного комитета поручил подчиненным обеспечить всестороннее и качественное расследование указанного преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего", - заявила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, Никита Белянкин вмешался в драку возле одного из кафе в Красногорске ночью 1 июня. Предполагается, что он хотел помочь раненному ножом мужчине, выстрелив из травматического пистолета в воздух. В этот момент один из участников конфликта ударил его ножом в область сердца. Рана оказалась смертельной, а преступник и его подельники с места происшествия скрылись. Отмечается, что следствие уже установило возможный круг лиц, которые принимали участие в массовой драке.

"Подобные преступления в отношении лиц, посвятивших свою жизнь служению государству, должны получать соответствующую правовую оценку, а лица, их совершившие, - ответить по всей строгости закона", - заявила Светлана Петренко.

Никите Белянкину было 24 года. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и принимал участие в боевых действиях в Сирии.