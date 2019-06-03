Новости

Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь" 19:30
Утвержден список базовых школ РАН 19:20
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ 19:12
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ 19:12
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае 19:11
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области 19:06
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново" 19:05
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей 18:44
Toyota назвала российские цены на новую Supra 18:43
Сборная России по футболу разгромила "Чертаново" в контрольном матче 18:41
В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов 18:40
В Астрахани приставы арестовали теплоход 18:39
Пресс-секретарь Зеленского назвала снос бюста Жукова результатом политики 18:31
Виктор Адамов назначен президентом ПАО "Галс-Девелопмент" 18:23
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом 18:19
В Калининграде нашли покрасивших фонтан шутников 18:16
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13 18:12
Пушков прокомментировал бегство Яценюка из Украины 18:09
В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услуги 17:59
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу 17:44
Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России 17:35
Собянин рассказал, где москвичам можно купаться этим летом 17:34
Новгородского полицейского задержали за смертельное ДТП 17:28
Босния и Герцеговина стремится подключиться к проекту "Турецкий поток" 17:25
В Томской области неизвестные похитили дорогу 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ

Уголовное дело по факту убийства бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано для расследования в центральный аппарат СК. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил срочно найти и задержать всех причастных к этому преступлению.

"Председатель Следственного комитета поручил подчиненным обеспечить всестороннее и качественное расследование указанного преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего", - заявила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На Ямале завели дело об убийстве участковых и жены одного из них

По версии следствия, Никита Белянкин вмешался в драку возле одного из кафе в Красногорске ночью 1 июня. Предполагается, что он хотел помочь раненному ножом мужчине, выстрелив из травматического пистолета в воздух. В этот момент один из участников конфликта ударил его ножом в область сердца. Рана оказалась смертельной, а преступник и его подельники с места происшествия скрылись. Отмечается, что следствие уже установило возможный круг лиц, которые принимали участие в массовой драке.

"Подобные преступления в отношении лиц, посвятивших свою жизнь служению государству, должны получать соответствующую правовую оценку, а лица, их совершившие, - ответить по всей строгости закона", - заявила Светлана Петренко.

Никите Белянкину было 24 года. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13