Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 июля экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных ОАО "Ивановский бройлер".

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - избрать в отношении Конькова меру пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует РИА Новости решение судьи.

Судья также установила, что уголовное дело в отношении экс-губернатора Ивановской области было возбуждено законно, а подозрения в отношении Конькова являются обоснованными. Исходя из этого, суд решил, что содержание бывшего чиновника в СИЗО является единственной соответствующей задачам расследования мерой пресечения.

Срок ареста установлен до 30 июля, при этом у защиты есть три дня на обжалование решения в Мосгорсуде.

Отметим, что сам Коньков на суде заявил о своей невиновности и попросил ограничить наказание домашним арестом, сославшись на состояние здоровья.

Напомним, Коньков и управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина задержали в прошлую пятницу. Бывшему чиновнику инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). По версии следствия, он и Гришин совершили хищение бюджетных средств и перечислили их на счета организаций, которые входят в группу компаний "ПРОДО". В настоящее время Коньков находится в статусе подозреваемого, и в течение 10 дней ему должны предъявить официальное обвинение.