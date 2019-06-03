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03.06.2019 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 июля экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных ОАО "Ивановский бройлер".

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - избрать в отношении Конькова меру пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует РИА Новости решение судьи.

Фото: Снимок с экрана
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Судья также установила, что уголовное дело в отношении экс-губернатора Ивановской области было возбуждено законно, а подозрения в отношении Конькова являются обоснованными. Исходя из этого, суд решил, что содержание бывшего чиновника в СИЗО является единственной соответствующей задачам расследования мерой пресечения.

Срок ареста установлен до 30 июля, при этом у защиты есть три дня на обжалование решения в Мосгорсуде.

Отметим, что сам Коньков на суде заявил о своей невиновности и попросил ограничить наказание домашним арестом, сославшись на состояние здоровья.

Напомним, Коньков и управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина задержали в прошлую пятницу. Бывшему чиновнику инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). По версии следствия, он и Гришин совершили хищение бюджетных средств и перечислили их на счета организаций, которые входят в группу компаний "ПРОДО". В настоящее время Коньков находится в статусе подозреваемого, и в течение 10 дней ему должны предъявить официальное обвинение.

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