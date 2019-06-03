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03.06.2019 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В орловской колонии уволят всех причастных к воровскому пиру

Текст: Антон Валагин (Орел)

Руководство и сотрудники исправительной колонии в Орловской области, допустившие банкет осужденных с лозунгами "Жизнь ворам!", будут уволены за предательство интересов службы. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

Фото: iStock
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Он отметил, что на появившемся в соцсетях и наделавшем много шуму видео не видно ни одного сотрудника колонии - они самоустранились.

- То есть заключенные сами вышли, чуть ли не митинг провели, сели за праздничные столы - и все это мимо офицеров, - продолжил Максименко. Замглавы ФСИН назвал подобное поведение сотрудников колонии "предательством, которое лечится хирургически". Он добавил, что в колонии работает комиссия из центрального аппарата службы - она даст правовую оценку действиям всего персонала учреждения.

Напомним, в воскресенье орловское интернет-телевидение опубликовало видео застолья на плацу исправительной колонии № 2 в Ливнах. Собравшихся по случаю празднования Пасхи осужденных приветствовали от имени криминальных авторитетов, а следом за словами "Христос воскрес!" прозвучал призыв "Жизнь ворам!", горячо поддержанный публикой.

Собственную проверку ситуации в колонии начала прокуратура региона.

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