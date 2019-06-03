Видеокнигу "Читаем Крылова" увидели на Красной площади

На "Красной площади" показали видеокнигу, выпущенную к 250-летию Ивана Крылова "Российской газетой" совместно с "Годом литературы". "Читаем Крылова" - уже третья книга в серии юбилейных книг, вышедших в необычном видеоформате

Уж сколько раз твердили миру (и мы друг другу), что Крылов уже навяз в зубах, что сегодня его уже никто не помнит - особенно молодые, когда в преддверии юбилейного крыловского года задумывали проект видеокниги "Читаем Крылова". И вновь - как и в случае с "Читаем Онегина" и "Читаем Тургенева" - видеокнига "Читаем Крылова" оказалась "толстой" - на приглашение портала ГодЛитературы.РФ присылать нам ролики с чтением басен откликнулось 1340 человек. Стих Крылова, ладный, емкий, лаконичный, умещающий вечные смыслы в пару-тройку четверостиший, все еще не отпустил и, видимо, никогда не отпустит душу русского читателя - и не только русского. Видеоролики шли из Италии и Японии, из Черногории и Греции, из Ливана и даже Ливии, из Алжира и Болгарии, из США и с острова Тайвань, из Белоруссии и Казахстана, Египта и Туниса…

- Крылов - единственный русский автор из XVIII века, которого мы читаем потому, что он нам нравится, а не потому, что по нему надо сдавать экзамены, - говорил на презентации проекта в детском кинозале "Красной площади" шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель.

А видеокнига - формат, позволяющий то, что нравится, не читать, а слушать. В случае с Крыловым это интересно вдвойне.

- La Zorra y la cuerva! - объявила нам с экрана монитора прекрасная брюнетка в элегантном платье - и взялась читать. Размер стиха позволял смутно догадываться, какую басню Крылова мы слышим. Но только когда прозвучало Crra-crra - все поняли, что это слова вороны, упускающей сыр.

Уверен, у многих из зрителей возникло желание опустить ложку в бурлящий рыбный суп - после чтения депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым "Демьяновой ухи". Капитан милиции оказалась столь же томна в образе Стрекозы, сколько грозен народный артист Алексей Гуськов в роли волка, волокущего в темный лес ягненка…

Публика на Детской сцене сначала слушала Крылова с экрана в исполнении артистов и чиновников. А когда организаторы пригласили желающих прочесть Крылова самим - уговаривать никого не пришлось. И самой часто исполняемой басней оказалась, конечно же, "Мартышка и очки".

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.