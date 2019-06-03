В Приморье в "китовую тюрьму" стали водить детские экскурсии

Бесплатные экскурсии для детей стали проводить в так называемой "китовой тюрьме", расположенной в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию зоозащитницы Нину Зырянову.

Она рассказала, что сняла на видео прибытие в "китовую тюрьму" групп взрослых с детьми, всего около 100 человек, которые проходят на территорию и идут к вольерам. Ролик опубликован в ее аккаунте в Instagram.

Зырянова отметила, что двое человек из этой группы рассказали, что к ним в детский сад приезжали представители "китовой тюрьмы", которые приглашали на бесплатную экскурсию. По ее мнению, это делается для того, чтобы животные привыкали к присутствию людей.

В компании "Афалина", занимавшейся отловом косаток и белух, заявили, что пока не станут комментировать факт проведения экскурсий.

Между тем, среди рекомендаций команды французского океанолога Жан-Мишеля Кусто, которая в апреле приезжала в Приморье, чтобы оценить состояние томящихся в неволе косаток и белух, и предложить оптимальные варианты их выпуска на волю, была и касающаяся предварительной подготовки. В частности, эксперты заявили, что косатки должны отвыкнуть от человека.

Справка "РГ"

В бухте Средняя Приморского уже почти год находятся десять незаконно выловленных косаток и 87 белух. Морские животные предназначались для продажи в океанариумы. Заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

В минувшую пятницу Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитных общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Бумеранг", "Друзья океана" и граждан, объединившихся в общественную коалицию "Свободу косаткам и белухам" к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям, занимавшихся отловом морским животных, "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий". Суд признал незаконными решения Росрыболовства о представлении квот на вылов косаток и белух этим четырем компаниям, но отказал в требовании к Роспотребнадзору выпустить животных. Доводы суда станут известны 5 июня, когда будет готова мотивировочная часть решения.