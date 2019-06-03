Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек. По последним данным, среди них есть и один ребенок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, уточненная информация приводится по состоянию на 6.00 понедельника. Количество находящихся на стационарном лечении также выросло - до 17 человек, один пациент находится в тяжелом состоянии.

Как уже писала "РГ", серия взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" произошла в субботу 1 июня в районе полудня. В результате этого и возникшего пожара были полностью уничтожены несколько зданий завода, мощная ударная волна побила стекла в зданиях в радиусе нескольких километров, в офисах и магазинах обрушились подвесные потолки, у нескольких складских помещений - крыши.

Власти региона пообещали оказать материальную помощь попавшим в больницы, с сегодняшнего дня им должны начать перечислять по 150 тысяч рублей. В Дзержинске с выходных идут восстановительные работы, в первую очередь в порядок приводятся социальные объекты - детские сады и школы.

Кстати

По всем вопросам, связанным с происшествием на заводе "Кристалл", жители могут обращаться на телефон единой "горячей линии" - (8313) 39-09-00.

Отдельный call-центр открыт для предпринимателей, чьи коммерческие объекты пострадали во время ЧП: (8313) 27-98-24, 27-98-71.