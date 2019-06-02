Жители Дзержинска после взрывов на заводе вышли на субботник

Жители Дзержинска Нижегородской области после взрывов на заводе "Кристалл" вышли на субботник, чтобы восстановить город. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

Напомним, несколько взрывов в цехе по производству тротила на предприятии произошло накануне.

По данным спасателей, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

У многих людей взрывной волной выбило окна. Среди пострадавших - 89 человек. 28 из них в больницы привезли на "скорой", остальные обратились за помощью самостоятельно.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 217 УК России "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".