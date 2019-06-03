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03.06.2019 14:44
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Под Астраханью найдены останки 4000-летнего ребенка с игровыми костями

Текст: Николай Грищенко

Курган "Богомольные пески" в Астраханской области продолжает преподносить сюрпризы археологам, которые обнаружили там погребение подростка. В раскопе также найден набор альчиков (резных костей для игры) и керамический сосуд.

Ученые датируют погребение II тысячелетием до нашей эры, то есть найденному подростку около четырех тысяч лет. Ребенок похоронен в характерной "эмбриональной" позе, что свидетельствует о его высоком социальном статусе.

Фото: pixabay.com
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"Срубная культура Бронзового века. Подросток погребен с лепным сосудом и набором альчиков (астрагалов) для игры - 1800-2000 лет до нашей эры", - говорится в сообщении Instagram археологов.

Напомним, что в начале мая у села Никольское фермер Рустам Мудаев, копая возле дома яму для хозяйственных нужд, обнаружил старинный бронзовый котелок. После этого изучением кургана занялись археологи. При раскопках было исследовано три могильника. В одном из них находилось тело взрослого мужчины, лошадиная голова, элементы конской сбруи и серебряные и бронзовые нашивки. Найдено также оружие, предметы быта и амуниции, и золотые украшения с драгоценными камнями. Археологи предполагают, что обнаружили захоронение сарматского вождя, предварительно датируемое периодом IV века до нашей эры - IV веком нашей эры.

Справка "РГ"

Альчик - это кость коленного сустава овцы или барана. Игра в альчики - одна из самых древних и распространённых у народов Средней и Центральной Азии и юга России. У нее несколько вариантов. В ней может участвовать от четырех до восьми человек. На ровном утрамбованном месте чертят круг. В центре круга ставят рядами альчики. Отойдя от круга на 10 - 15 шагов, играющие по очереди битой бьют по альчикам. Победа присуждается тому, кто больше всех выбьет альчиков.

Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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