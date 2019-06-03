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03.06.2019 19:11
Рубрика: Экономика

Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае

Текст: Александра Воздвиженская

Россия по итогам мая сократила добычу нефти на 317 тысяч баррелей в сутки относительно октября прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Таким образом, РФ перевыполнила условия сделки по регулированию добычи (ОПЕК+) на 38 процентов на фоне перебоев с поставками нефти по трубопроводу "Дружба".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"В июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+", - уточнил Александр Новак. Это означает, что от перевыполнения сделки российская сторона перейдет к 100-процентному соблюдению условий, то есть несколько нарастит производство (изначальные условия предполагают сокращение среднесуточной добычи до 230 тысяч баррелей к октябрю 2018 года).

В первой половине этого года в сделке ОПЕК+ формально участвуют 24 страны - 14 стран ОПЕК и еще десять не из картеля. Из стран ОПЕК от исполнения условий сделки временно освобождены Иран, Ливия и Венесуэла. Суммарно государства взяли на себя обязательства сократить производство нефти на 1,195 миллиона баррелей в сутки. Встреча, на которой министры энергетики могут изменить параметры сделки, запланирована на 25-26 июня.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти
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