Самое малочисленное в истории Австрии правительство приняло присягу

Новости

Володин заверил сербских депутатов в поддержке со стороны России 15:51
Зеленский назначил пресс-секретаря 15:50
В Беларуси разработают гоночный электромобиль 15:50
На Красной площади объявлена эвакуация 15:38
Володин раскритиковал позицию ЕС и США по Косово 15:35
В Москве увековечат память о чемпионате мира по футболу 2018 года 15:28
В Петербурге ушел из жизни известный скульптор Владимир Горевой 15:18
Во Франции найден богатый клад с запрещенными 500 лет назад монетами 15:15
На ПМЭФ-2019 обсудят роль женщин в экономике 15:05
Россия объявила набор космонавтов для полета на Луну 15:03
Знаменитого мамонтенка Любу привезут в Екатеринбург 15:02
В Перми после ЧП опечатали девять башенных кранов 15:00
Киану Ривз может стать супергероем из вселенной Marvel 14:59
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве священника 14:58
Внучка Чарли Чаплина назвала российских зрителей лучшими в мире 14:49
Под Астраханью найдены останки 4000-летнего ребенка с игровыми костями 14:44
Итальянка пересекла Россию верхом на лошади 14:41
В Кремле рассказали о действиях в Идлибе 14:38
Киев вновь назначил Кучму своим представителем на переговорах по Донбассу 14:37
Клоун Валерий Серебряков умер в Ялте 14:27
Названы смартфоны, которые ломаются чаще всего 14:25
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске 14:20
В Кремле опровергли новость о возможной сделке по Сирии 14:13
Марат Хуснуллин: На запущенном участке Некрасовской линии метро построят 4 ТПУ 14:12
Путин и Алиев обсудили график контактов 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 15:00
Рубрика: В мире

Самое малочисленное в истории Австрии правительство приняло присягу

Текст: Александр Саможнев
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге самое малочисленное по составу в истории республики правительство, которое будет работать до досрочных выборов в парламент в сентябре. По техническим причинам объединили нескольких федеральных министерств, должности статс-секретарей были упразднены. Об этом сообщает телеканал ORF.
Бригитте Бирляйн. Фото: Reuters/Lisi Niesner Бригитте Бирляйн. Фото: Reuters/Lisi Niesner
Бригитте Бирляйн. Фото: Reuters/Lisi Niesner

В переходном кабинете под руководством временного канцлера 69-летней Бригитты Бирляйн будут работать двенадцать министров - по шесть мужчин и женщин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Песков назвал "казусом" события в Австрии

Все члены правительства официально беспартийные, как и сама Бирляйн, но имеют контакты с Австрийской народной партией (АНП), Социал-демократической партией страны и Австрийской партии свободы (АПС). Так, Бирляйн, ставшая первой женщиной на посту канцлера, симпатизирует АНП и АПС. Во время правления коалиции она добилась наиболее значимых успехов - в частности, возглавила конституционный суд. Вице-канцлером стал Клеменс Яблонер, которого причисляют к сторонникам социалистов.

Карьерный дипломат и доверенное лицо экс-канцлера Себастьяна Курца Александр Шалленберг получил пост министра иностранных дел. Он также будет курировать вопросы отношения с Евросоюзом. Вольфганг Пешорн, работавший ранее в финансовой прокуратуре, возглавил министерство внутренних дел, а кадровый военный, генерал-майор Томас Штарлингер - министерство обороны.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии

Перестановки в австрийском правительстве произошли в результате провокации в отношении вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристина Штрахе, подстроенной венским адвокатом и его приятелем из детективного бюро в Мюнхене. На видео было запечатлено, как Штрахе, находящийся на курорте в Ибице в компании с русскоговорящей девушкой с латвийским паспортом, под воздействием алкоголя обещал обеспечить инвесторов господрядами в строительстве и акциями австрийской газеты взамен за поддержку его партии на выборах 2017 года. Утечку видеоматериалов в СМИ организовали немецкие издания Der Spiegel и Sueddeutsche Zeitung. В результате громкого политического скандала распалась правящая коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. Канцлеру Себастьяну Курцу объявили вотум недоверия, было решено сформировать техническое правительство.

В мире Европа Австрия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Косачев: Для снижения зарубежного влияния в Сирии нужно побороть терроризм
Huawei купила российскую технологию распознавания лиц
Умер актер Геннадий Матвеев