Самое малочисленное в истории Австрии правительство приняло присягу

В переходном кабинете под руководством временного канцлера 69-летней Бригитты Бирляйн будут работать двенадцать министров - по шесть мужчин и женщин.

Все члены правительства официально беспартийные, как и сама Бирляйн, но имеют контакты с Австрийской народной партией (АНП), Социал-демократической партией страны и Австрийской партии свободы (АПС). Так, Бирляйн, ставшая первой женщиной на посту канцлера, симпатизирует АНП и АПС. Во время правления коалиции она добилась наиболее значимых успехов - в частности, возглавила конституционный суд. Вице-канцлером стал Клеменс Яблонер, которого причисляют к сторонникам социалистов.

Карьерный дипломат и доверенное лицо экс-канцлера Себастьяна Курца Александр Шалленберг получил пост министра иностранных дел. Он также будет курировать вопросы отношения с Евросоюзом. Вольфганг Пешорн, работавший ранее в финансовой прокуратуре, возглавил министерство внутренних дел, а кадровый военный, генерал-майор Томас Штарлингер - министерство обороны.

Перестановки в австрийском правительстве произошли в результате провокации в отношении вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристина Штрахе, подстроенной венским адвокатом и его приятелем из детективного бюро в Мюнхене. На видео было запечатлено, как Штрахе, находящийся на курорте в Ибице в компании с русскоговорящей девушкой с латвийским паспортом, под воздействием алкоголя обещал обеспечить инвесторов господрядами в строительстве и акциями австрийской газеты взамен за поддержку его партии на выборах 2017 года. Утечку видеоматериалов в СМИ организовали немецкие издания Der Spiegel и Sueddeutsche Zeitung. В результате громкого политического скандала распалась правящая коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. Канцлеру Себастьяну Курцу объявили вотум недоверия, было решено сформировать техническое правительство.